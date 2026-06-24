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Janet Barboza tilda de "desubicada" Magaly Medina por criticar debut de Edson Dávila 'Giselo' con nuevo programa: "Ella en horario estelar hace 4 puntos"

¡Estalló la polémica! Tras las críticas de Magaly Medina a Edson Dávila por su debut con 'Edson pa' qué más', Janet Barboza la cuestionó por su rating en el horario estelar de ATV.

Magaly Medina aseguró que la producción del programa de Edson Dávila lucía "barata".
Magaly Medina aseguró que la producción del programa de Edson Dávila lucía "barata". | Foto: composición LR/América TV/ATV
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El debut de Edson Dávila en el horario estelar de los sábados en América TV con 'Edson pa' qué más' no solo generó expectativa en la audiencia, sino que también abrió un nuevo capítulo en la rivalidad televisiva. Mientras Magaly Medina cuestionó la producción del espacio, Janet Barboza salió en defensa de su compañero de 'América hoy' y lanzó críticas contra la conductora de ATV.

El cruce de declaraciones expuso nuevamente la tensión entre ambas figuras de la televisión peruana. Barboza no dudó en responder a los comentarios de la 'Urraca', quien había calificado el set del programa de Dávila como precario y “bien barato”.

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Janet Barboza critica a Magaly Medina por cuestionar a 'Giselo'

Desde ‘América Hoy’, Janet Barboza defendió a ‘Giselo’ y arremetió contra Magaly, a quien no dudó en lanzar el calificativo de “desubicada” y cuestionar por su propio desempeño en el horario estelar de ATV. “Hay una desubicada que siempre anda rajando de mi compañero Edson y de su programa ‘Edson pa’ qué más’, cuando ella en un horario estelar, de las 9.00 p. m., hace 4 puntos con toda la inversión de la tierra”, expresó con firmeza.

La conductora resaltó que, pese a las limitaciones presupuestarias, el carisma y talento de Dávila le permiten conectar con el público. “En cambio tú (Edson) arrasas con un sol y es tu talento el que brilla. Así que, por favor, hay que ser más ubicados cuando se hable del rating y del éxito de otras personas”, sentenció.

El propio 'Giselo', quien debutó en el horario estelar de los sábados de América TV el sábado 13 de junio con 'Cuto' Guadalupe como invitado especial de 'Edson pa' qué más', también respondió con ironía a las críticas de Medina. “Gracias a Dios y con un sol. Como cuando empecé en mi casita. Ojo, líder en mi horario, ah, por si acaso”, reaccionó en 'América hoy', minimizando por completo los cuestionamientos.

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