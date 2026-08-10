Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La polémica que rodea a La Bella Luz sumó un nuevo episodio luego de las declaraciones del animador de orquestas Chucho Valderrama, quien afirmó haber conversado con Rosaly Canario, cantante de 'Amor rebelde', sobre un encuentro que esta habría sostenido con Óscar Junior Custodio, actual líder de la agrupación de cumbia. Según su relato, la artista habría acudido a una reunión que inicialmente estaba planteada por motivos laborales, pero la situación habría tomado otro rumbo.

Durante su participación en el programa 'América hoy', Valderrama sostuvo que la artista le contó que las intenciones del popular ‘Senderito’ no habrían coincidido con el objetivo profesional de la cita. De acuerdo con lo expuesto por el animador, la intérprete se habría sentido atemorizada y decidió retirarse del lugar.

Rosaly Canario habría tenido miedo tras reunión con Óscar Junior de La Bella Luz

Chucho Valderrama se refirió al caso mientras comentaba la controversia que atraviesa La Bella Luz, agrupación que se encuentra en el centro de la atención pública tras las acusaciones realizadas por Naldy Saldaña contra el director musical César Sánchez Chavesta. En ese contexto, el animador mencionó una conversación que habría mantenido con Rosaly Canario.

"Yo he conversado con ella y me dijo que supuestamente se iban a reunir para hablar de trabajo, pero, sin embargo, las intenciones que tenía Óscar Junior eran otras y ella tuvo miedo y se tuvo que salir asustada", afirmó Valderrama durante el programa.

La declaración provocó que Janet Barboza le solicitara responsabilidad al momento de exponer lo ocurrido. La conductora señaló que no correspondía poner en cuestionamiento la honra de una persona únicamente a partir de lo que otra le hubiera contado de manera privada. Asimismo, sostuvo que, ante una situación de esta naturaleza, deberían existir pruebas y una denuncia realizada por la presunta afectada.

Valderrama respondió que su versión se sustentaba en una conversación directa con Canario y aseguró que tenía un audio de lo conversado. Sin embargo, Barboza insistió en que la cantante debía pronunciarse públicamente sobre el episodio y, si consideraba que había sido víctima de una agresión, recurrir a las instancias correspondientes.

Cantante de Amor Rebelde emite comunicado sobre Óscar Junior Custodio

Rosaly Canario había utilizado previamente un comunicado para responder a las versiones que la vinculaban con la controversia de La Bella Luz y que incluso la señalaban como una posible encubridora de los hechos denunciados contra la agrupación. En ese documento, la integrante de 'Amor rebelde' explicó también qué ocurrió, según su versión, durante el encuentro con Óscar Junior Custodio.

Comunicado de Rosaly Canario

La cantante afirmó que actualmente no mantiene comunicación con el joven y explicó que, después de la reunión que habían acordado por motivos laborales, tomó la decisión de cortar todo contacto. Según Canario, el encuentro finalmente no tuvo el carácter estrictamente profesional que esperaba y la situación le generó incomodidad.

“Hasta el día de hoy no mantengo ningún tipo de comunicación con el joven Óscar Junior Custodio”, señaló la artista en el comunicado, de acuerdo con lo difundido en el programa. Añadió que la reunión "finalmente no terminó siendo una reunión laboral" y que, tras sentirse incómoda, decidió interrumpir la comunicación con él.



