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Lucecita Ceballos llora en vivo y revela estado de salud de su familia tras terremoto de 7.4 en Colombia: “Nunca hemos pasado esto”

Luego del impactante terremoto que azotó Colombia y que, hasta el momento, ha causado la muerte de más de 100 personas, la conductora de TV Lucecita Ceballos habló sobre cómo se encuentra su familia, que radica en ese país.  

Lucecita Ceballos tiene a su familia radicando en El Valle del Cauca en Colombia. Foto: Composición LR/Instagram.
Lucecita Ceballos tiene a su familia radicando en El Valle del Cauca en Colombia. Foto: Composición LR/Instagram.
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Lucecita Ceballos se pronunció luego del terremoto de 7,4 que azotó Colombia la mañana del lunes 10 de agosto. La actriz, quien considera a Perú como su segunda patria, nació en el país cafetero y tiene a su familia radicada en el departamento del Valle del Cauca, una de las zonas afectadas por el movimiento telúrico que, hasta el momento, ha causado la muerte de más de 100 personas.  

En conversación con el programa 'Arriba mi gente', la exfigura de 'Al fondo hay sitio' rompió el llanto al ver las imágenes de los destrozos causados por este desastre. La conductora de TV también se mostró aliviada al confirmar que su familia se encuentra bien. Sin embargo, confesó que vivió momentos de terror, ya que al principio no podían comunicarse con sus seres queridos y llegó a pensar en lo peor.

"Imagínate en esa desesperación, viendo cómo los edificios se cayeron y no tenía respuesta. Pero también ha sido producto de las comunicaciones que perdieron fuerza", señaló Lucecita en vivo al espacio de Latina.

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Lucecita Ceballos revela que su familia se encuentra bien tras terremoto en Colombia

Lucecita Ceballos contó que volvió a sentir tranquilidad al poder comunicarse con su hermana, quien, todavía en estado de shock, le comunicó que toda su familia se encontraba bien tras el terremoto de 7,4 registrado en Colombia, que ha dejado víctimas mortales y daños en diversas infraestructuras.

"Gracias a Dios, pude hablar con mi hermana a través de una videollamada. Ella estaba muy nerviosa, nunca la había visto así. Nunca hemos pasado esto, de un terremoto en Colombia", señaló la exconductora de televisión totalmente devastada.  

Además, la actriz de 49 años señaló que uno de los aspectos que más le impactó fue la duración del movimiento telúrico, que se prolongó durante varios minutos. "Aquí hay muchas estructuras colapsadas, la gente pidiéndole a Dios que no se repita, pero las réplicas se han estado dando. Pero lo más impactante, lo más aterrador fue la duración del terremoto. Duró cuatro minutos que fueron interminables", finalizó.  

 

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