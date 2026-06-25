Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La conductora María Pía Copello generó sorpresa en redes sociales al difundir un video en el que se le veía tomada de la mano con un hombre en Los Ángeles. El material, presentado con el estilo de los clásicos “ampays” de su gran amiga Magaly Medina, despertó especulaciones sobre un posible nuevo romance.

La narración imitaba la voz de una exreportera de espectáculos y anunciaba con tono irónico: “¡Ampay! Lo negó una y otra vez. Así es, María Pía Copello es captada con galán en la ciudad de Los Ángeles”. El recurso, compartido en su propia cuenta de Instagram, no tardó en generar expectativa entre sus seguidores.

María Pía Copello aclara quién era su misterioso galán

Lejos de confirmar rumores, María Pía explicó que el hombre que la acompañaba no era nadie más que su esposo, el empresario Samuel Dyer, con quien disfruta de un viaje en Estados Unidos. “Qué ampay ni nada, si esa soy yo con mi esposito en Los Ángeles”, respondió de manera directa.

La hermana de Ana Carina Copello detalló que se trataba de su primera experiencia asistiendo a un partido del Mundial, invitada por una reconocida marca de automóviles, y que tenían actividades programadas cada día. “Todo el mundo sabe que me fui con Kia a Los Ángeles a vivir la emoción del Mundial”, aclaró. En otro comentario, reafirmó la solidez de su relación con el empresario, con quien se casó en 2006 y tiene tres hijos. “Amo estar con él”, manifestó.

El clip, más que un destape, fue una estrategia de la creadora de +QTV para jugar con el formato mediático de los famosos “ampays”, término popularizado en la televisión peruana por la periodista de espectáculos Magaly, con quien Pía mantiene una estrecha relación. La reacción de los usuarios pasó de la sorpresa inicial a mensajes de apoyo, en los que resaltaron la complicidad de la pareja y la energía de la presentadora.