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Alfredo Benavides sorprendió al revelar detalles de la breve experiencia laboral que tuvo junto a Magaly Medina en televisión. Durante una entrevista con Verónica Linares, el actor cómico admitió que le resultó complicado trabajar con la presentadora debido a su fuerte personalidad y exigencia profesional. “Sé que es una personalidad alucinante, es fuerte y es muy exigente. Entonces, me choca relacionarme en un tema laboral con alguien que tenga mucha carga de fuerza en ese sentido”, expresó.

Las declaraciones no pasaron desapercibidas para Magaly Medina, quien decidió responder en su programa. La popular Urraca recordó que el actor formó parte de su equipo creativo tras la salida de Jorge Benavides de Panamericana Televisión, pero aseguró que su permanencia fue corta. “Nos firmó un contrato. Vino a trabajar un día, gordo. Un día viniste a trabajar y al día siguiente me dejaste plantada”, comentó la conductora.

Magaly Medina recuerda cómo fue la inesperada salida de Alfredo Benavides

Durante su descargo, la Urraca relató que la producción se mostró preocupada cuando Alfredo Benavides dejó de asistir al trabajo sin previo aviso. Según contó, inicialmente pensaron que había sufrido algún problema de salud o un accidente, ya que tampoco respondía las llamadas telefónicas.

“Nunca te cobré ni te denuncié al Ministerio de Trabajo. Nunca te hice cobrar multa ni devolver la plata que habías cobrado, jamás”, señaló la conductora. Además, remarcó que el humorista nunca presentó una renuncia formal ni explicó los motivos de su ausencia. “No renunció ni lo votamos. Sencillamente no vino a trabajar”, agregó.

La conductora asegura que aún le guarda cariño al actor cómico

Pese a las críticas por su forma de abandonar el trabajo, Magaly Medina dejó claro que no existe resentimiento hacia Alfredo Benavides. Por el contrario, destacó que siempre consideró al actor como una persona creativa y con quien mantenía una buena química dentro del equipo.

Asimismo, reaccionó a una anécdota que el hermano de Jorge Benavides contó sobre una idea que propuso para el programa y que inicialmente no convencía a la conductora. La Urraca reconoció que suele ser exigente al momento de evaluar contenidos para su programa, aunque finalmente aquella propuesta terminó funcionando.

“Yo lo quiero mucho. Gordito, te extrañamos, de verdad. Eras un relax para mí”, expresó la presentadora. Sin embargo, aprovechó para reiterar que un trabajo no debe abandonarse sin previo aviso. “Un trabajo no se deja así porque sí, gordo. De verdad, te pasas de la raya”, concluyó entre bromas y muestras de afecto hacia el actor cómico.