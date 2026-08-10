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Abogado de Naldy Saldaña revela la millonaria multa que pagaría La Bella Luz por posible encubrimiento a exdirector César Sánchez

Israel Castillo explicó las posibles implicancias para La Bella Luz y reveló cuánto podría pagar la empresa si se corrobora que existió encubrimiento. Además, el abogado confesó que las actuales integrantes serían llamadas a declarar por el caso Naldy Saldaña.

Abogado de Naldy Saldaña revela detalles del caso de la exintegrante de La Bella Luz. Foto: composición LR/ATV
Abogado de Naldy Saldaña revela detalles del caso de la exintegrante de La Bella Luz. Foto: composición LR/ATV
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El abogado de Naldy Saldaña, Israel Castillo, se pronunció sobre el avance del caso que involucra a César Sánchez Chavesta, exdirector musical de La Bella Luz, denunciado por la cantante por tocamientos indebidos. El letrado advirtió que la investigación también podría alcanzar a la orquesta y a su fundador, Óscar Custodio, por un posible encubrimiento, debido a que el denunciado habría permanecido en la agrupación pese a que el dueño habría tenido conocimiento de lo ocurrido.

Durante una entrevista con 'Día D', el abogado de la cantante explicó a Pamela Vértiz, conductora del programa dominical, las posibles implicancias para la agrupación y reveló cuánto podría pagar la empresa si se corrobora que existió encubrimiento. "Yo creo que la van a multar con 50 UIT", afirmó.

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La Bella Luz podría recibir millonaria multa por posible encubrimiento

Según explicó el abogado de Naldy Saldaña, una eventual responsabilidad de La Bella Luz podría derivar en una sanción económica por parte de Sunafil. El monto de la multa dependería de factores como la gravedad de la falta y el número de trabajadores o trabajadoras afectados por la presunta irregularidad.

Israel Castillo sostuvo que la empresa tendría que responder ante las posibles irregularidades que habrían ocurrido con la cantante de 26 años y otras exintegrantes de la orquesta. En ese sentido, estimó que la sanción podría llegar a las 50 UIT si se confirma la existencia de un posible encubrimiento. La cifra mencionada por el abogado representa aproximadamente 275.000 soles.

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Abogado de Naldy Saldaña reveló que integrantes de La Bella Luz serían llamadas a declarar

Israel Castillo aclaró que la intención de la cantante no sería buscar una venganza contra las integrantes actuales de la agrupación. Sin embargo, precisó que algunas de ellas podrían ser llamadas a declarar por su condición de testigos. "Quisiera aclarar que en ningún momento, como se viene dando en las redes, buscar una venganza contra las personas, las jovencitas de repente no tienen nada que ver, pero son testigos, lamentablemente van a tener que declarar", manifestó.

El abogado también cuestionó la conferencia de prensa realizada por Óscar Custodio junto a su familia y las actuales integrantes de la orquesta. "Entonces es lo que está haciendo, está deslindándose de la responsabilidad y poniendo al hijo porque él cree que el hecho ya va a pasar de ahí", señaló.

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