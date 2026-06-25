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¿Crece la familia? Yahaira Plasencia sorprende con confesión sobre su novio Luis Fernando 'El Diablo': "Me gustaría que sea el padre de mi hijo"

La cantante Yahaira Plasencia habló de la maternidad y sus deseos de formar una familia con el empresario Luis Fernando 'El Diablo', con quien confirmó su relación a inicios de 2026.

Luis Fernando, pareja de Yahaira Plasencia, es un mediático empresario que ha sido vinculado a figuras de la farándula como Pamela López.
Luis Fernando, pareja de Yahaira Plasencia, es un mediático empresario que ha sido vinculado a figuras de la farándula como Pamela López. | Foto: composición LR/Intagram/Amor y Fuego
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Yahaira Plasencia volvió a llamar la atención con sus declaraciones sobre su novio, el empresario Luis Fernando ‘El Diablo’ en ‘América hoy’. La cantante de salsa sorprendió con sus recientes afirmaciones vinculadas a la maternidad y dejó abierta la posibilidad de convertirse en madre al lado de su actual pareja.

El tema surgió cuando Janet Barboza le preguntó directamente si había pensado tener un bebé con el también llamado ‘Don Diablo’. La respuesta inicial fue cauta, pero segundos después la intérprete de ’Soy soltera’ remeció el set con una confesión que dejó boquiabiertos a los presentes.

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Yahaira Plasencia quiere a ‘El Diablo’ como padre de su hijo

La cantante respondió con firmeza que sus prioridades siguen siendo profesionales. “No, la verdad es que todavía tengo muchos proyectos. Todavía no está en mi mente ser mamá aún, quién sabe, más adelante”, manifestó. Con ello dejó claro que, por ahora, su carrera se mantiene en primer plano.

Sin embargo, segundos después sorprendió con una confesión que cambió el tono de la entrevista. “Pero lo que sí me gustaría es que Luis Fernando sea el padre de mi hijo”, aclaró la expareja de Jefferson Farfán. La declaración generó una respuesta inmediata en el set y comentarios de asombro entre los conductores, quienes no esperaban una respuesta tan directa.

Rebeca Escribens intervino para saber si Plasencia consideraba a su pareja como el padre ideal para un futuro hijo. Yahaira no dudó en responder afirmativamente, reforzando la confianza que deposita en él y mostrando que su relación atraviesa un momento sólido.

No obstante, la artista de 32 años también dejó en claro que mantiene límites en su vida sentimental. Con tono serio, lanzó una advertencia pública al polémico empresario, con quien oficializó su romance a inicios de 2026 tras meses de especulaciones. “Yo puedo amar mucho, querer mucho, pero si tú me fallas te pongo la cruz y chau”, sentenció.

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