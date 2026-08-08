Óscar Junior rompe en llanto en pleno concierto de La Bella Luz en Tarapoto tras denuncia de Naldy Saldaña

La Bella Luz se presentó en el aniversario de Tarapoto el 7 de agosto pese a las críticas por el caso de Naldy Saldaña. | Foto: composición LR/TikTok

La Bella Luz se presentó en el aniversario de Tarapoto el 7 de agosto pese a las críticas por el caso de Naldy Saldaña. | Foto: composición LR/TikTok

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Óscar Junior, hijo de Óscar Custodio y Pilar Torres, dueños de La Bella Luz, no pudo contener las lágrimas durante el concierto que la orquesta ofreció en Tarapoto por el aniversario de la ciudad. Su reacción se produjo en medio de las críticas que enfrenta la agrupación tras la denuncia de Naldy Saldaña contra el exdirector musical César Sánchez Chavesta, hecho que destapó nuevas acusaciones en torno al grupo.

Pese a la indignación general por el caso de Naldy, el conjunto monsefuano se presentó ante un público multitudinario que lo respaldó con aplausos. En ese escenario, el popular ‘Senderito’ respondió con profunda emoción y ofreció un discurso en el que reafirmó su decisión de impulsar un cambio radical bajo su liderazgo.

PUEDES VER: Exesposa del animador de La Bella Luz lo acusa de supuesta infidelidad con Naldy Saldaña y expone chats

Óscar Junior, ‘Senderito’, llora en concierto de La Bella Luz tras denuncia de Naldy Saldaña

El momento ocurrió durante la presentación de Fernanda Urbina, prima de la cantante de Corazón Serrano, Ana Lucía Urbina. Mientras se interpretaba el tema ‘¿Y qué pasó?’, Óscar Junior, que acompañaba a la artista en el escenario, fue captado visiblemente emocionado al mirar al público y a sus compañeros.

La escena, marcada por su llanto, generó comentarios divididos en redes sociales. Algunos respaldaron al joven de 22 años y celebraron el regreso de La Bella Luz, argumentando que los integrantes no eran responsables de los agravios denunciados por Naldy Saldaña contra César Sánchez Chavesta. Otros, en cambio, cuestionaron su reacción y recordaron las palabras de su padre, Óscar Custodio, en conferencia de prensa: “Cualquiera puede llorar, no significa que sea cierto”.

Más adelante, aún con la emoción a flor de piel, el cantante expresó un compromiso con sus seguidores y aclaró que asistieron al concierto porque ya estaba pactado desde hace meses. “Soy el nuevo líder de La Bella Luz. Solamente prometo no defraudarlos, prometo siempre llenarlos de alegría con todos los muchachos de La Bella Luz. Decirles que hemos venido aquí porque teníamos un compromiso pactado hace más de seis meses con todos ustedes. A nosotros nos llegaban mensajes diciendo: ‘Vengan al aniversario, los queremos ver’”, manifestó.

Asimismo, aprovechó el micrófono para enviar un mensaje a Naldy, quien ha clamado por justicia tras exponer su denuncia formal contra el tío de ‘Senderito’. “Solamente decirle mucha fuerza a nuestra exintegrante Naldy Saldaña, que de aquí quiero que le brinden un fuerte aplauso para ella. Que se haga justicia y que Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias”, sentenció. El animador cerró ese momento con la frase “El show debe continuar”, antes de dar paso a la siguiente canción.

Cabe precisar que La Bella Luz fue blanco de críticas por la aparente falta de respaldo hacia Saldaña, quien reveló conversaciones con el dueño, Óscar Custodio, y manifestó haber sentido desprotección. A ello se sumaron otras denuncias vinculadas a figuras de la agrupación, incluyendo el propio ‘Senderito’ por supuestos maltratos, lo que intensificó la controversia. En conferencia de prensa, integrantes como Mackeily Luján aseguraron que desconocían el presunto abuso sufrido por su excompañera, mientras que el fundador reiteró sus disculpas y reiteró que sí brindó apoyo desde el inicio, pese a las pruebas que lo contradicen. Para muchos, incluyendo a Magaly Medina, las declaraciones solo dejaron en evidencia a la orquesta y profundizaron la crisis que atraviesa.