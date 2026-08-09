HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ciencia

Un raro meteorito proveniente de Marte conserva pistas de hace 1.270 millones de años sobre el interior profundo del planeta

La roca pertenece a un grupo poco común de muestras marcianas y presenta una composición química que podría ayudar a reconstruir la evolución geológica del planeta rojo.

Un meteorito marciano reveló nueva información del planeta rojo. Foto: NASA
Un meteorito marciano reveló nueva información del planeta rojo. Foto: NASA
Escuchar
Resumen
Compartir

Un meteorito marciano hallado en el norte de África está ofreciendo a los científicos una oportunidad poco habitual para estudiar la evolución interna del planeta rojo. La roca, denominada Northwest Africa (NWA) 13441, cristalizó hace aproximadamente 1.270 millones de años y presenta una composición isotópica que apunta hacia un reservorio muy antiguo del interior de Marte.

El hallazgo resulta especialmente importante porque pertenece a las shergottitas, el grupo más común de meteoritos procedentes de Marte. La mayoría de las muestras conocidas de este tipo son mucho más jóvenes, con edades inferiores a 600 millones de años, mientras que las siguientes más antiguas rondan los 2.400 millones de años.

Esto había dejado un amplio periodo de la historia geológica marciana prácticamente sin muestras de este tipo. NWA 13441 permite ahora acercarse a una etapa intermedia y obtener nuevas pistas sobre la actividad magmática y volcánica del planeta.

Una roca marciana de una época poco representada

NWA 13441 fue descubierto en Argelia en 2019. Posteriormente, un equipo dirigido por investigadores de Boston College estudió una pequeña muestra para confirmar su procedencia marciana, determinar su edad y analizar su composición química e isotópica.

Los científicos utilizaron técnicas de alta precisión basadas en isótopos radiactivos, especialmente el sistema samario-neodimio, para establecer que la roca cristalizó hace unos 1.273 millones de años.

Esta edad no significa que el meteorito o sus componentes tengan esa antigüedad. Lo que indica es el momento en que la roca se formó a partir de un magma en Marte. El planeta rojo es mucho más antiguo: se formó hace unos 4.500 millones de años.

Lo excepcional es que esta shergottita procede de una época de la historia marciana que estaba muy poco representada en las muestras disponibles.

Además, existen otros meteoritos marcianos, como las nakhlitas y chassignitas, con edades de alrededor de 1.300 a 1.400 millones de años. Por eso, el vacío al que se refieren los investigadores corresponde específicamente al registro de shergottitas, no a todos los meteoritos marcianos.

Una firma química que apunta a un Marte muy antiguo

El resultado más llamativo apareció al estudiar el neodimio, un elemento que posee varios isótopos. La composición isotópica inicial de NWA 13441 presenta una característica conocida como composición condrítica, similar a la de algunos de los materiales más primitivos que se formaron durante los primeros momentos del Sistema Solar.

Para los investigadores, esta señal sugiere que la roca se originó a partir de un reservorio del interior marciano que pudo conservar una composición muy antigua durante miles de millones de años.

Marte no posee placas tectónicas como la Tierra, por lo que su interior ha experimentado una evolución diferente. Algunas regiones de su manto pudieron quedar relativamente aisladas de procesos que, en nuestro planeta, reciclan continuamente las rocas y modifican su composición.

NWA 13441 se convierte así en una pieza excepcional para reconstruir la historia interna de Marte. Los científicos esperan estudiar otros sistemas isotópicos de la muestra para determinar con mayor precisión cómo se relaciona este meteorito con otros materiales marcianos y qué puede revelar sobre la formación y evolución temprana del planeta rojo.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Los científicos temen que aún habrían graves consecuencias: un asteroide masivo pasará pronto muy cerca de la Tierra

Los científicos temen que aún habrían graves consecuencias: un asteroide masivo pasará pronto muy cerca de la Tierra

LEER MÁS
La NASA le da otro año más de vida a la sonda Voyager 2 con una maniobra arriesgada del “Big Bang”

La NASA le da otro año más de vida a la sonda Voyager 2 con una maniobra arriesgada del “Big Bang”

LEER MÁS
Astrónomos finalmente miden el tamaño de la galaxia más grande conocida: se extiende 1,7 millones de años luz

Astrónomos finalmente miden el tamaño de la galaxia más grande conocida: se extiende 1,7 millones de años luz

LEER MÁS
¿Por qué los bebés al nacer tienen más huesos que los adultos?

¿Por qué los bebés al nacer tienen más huesos que los adultos?

LEER MÁS
Ni México ni Perú: conoce el país de Sudamérica donde nació el cacao, según estudio

Ni México ni Perú: conoce el país de Sudamérica donde nació el cacao, según estudio

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Una expedición de aguas profundas en el Atlántico encuentra más de 200.000 barriles de residuos radiactivos con fugas

Una expedición de aguas profundas en el Atlántico encuentra más de 200.000 barriles de residuos radiactivos con fugas

LEER MÁS
China lleva 50 años plantando árboles en el desierto de Taklamakán: ahora los satélites muestran que el paisaje absorbe más carbono del que libera

China lleva 50 años plantando árboles en el desierto de Taklamakán: ahora los satélites muestran que el paisaje absorbe más carbono del que libera

LEER MÁS
La mayoría de las personas las tira sin pensarlo dos veces: muchas contienen oro valioso

La mayoría de las personas las tira sin pensarlo dos veces: muchas contienen oro valioso

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ciencia

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025