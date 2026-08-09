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Un meteorito marciano hallado en el norte de África está ofreciendo a los científicos una oportunidad poco habitual para estudiar la evolución interna del planeta rojo. La roca, denominada Northwest Africa (NWA) 13441, cristalizó hace aproximadamente 1.270 millones de años y presenta una composición isotópica que apunta hacia un reservorio muy antiguo del interior de Marte.

El hallazgo resulta especialmente importante porque pertenece a las shergottitas, el grupo más común de meteoritos procedentes de Marte. La mayoría de las muestras conocidas de este tipo son mucho más jóvenes, con edades inferiores a 600 millones de años, mientras que las siguientes más antiguas rondan los 2.400 millones de años.

Esto había dejado un amplio periodo de la historia geológica marciana prácticamente sin muestras de este tipo. NWA 13441 permite ahora acercarse a una etapa intermedia y obtener nuevas pistas sobre la actividad magmática y volcánica del planeta.

Una roca marciana de una época poco representada

NWA 13441 fue descubierto en Argelia en 2019. Posteriormente, un equipo dirigido por investigadores de Boston College estudió una pequeña muestra para confirmar su procedencia marciana, determinar su edad y analizar su composición química e isotópica.

Los científicos utilizaron técnicas de alta precisión basadas en isótopos radiactivos, especialmente el sistema samario-neodimio, para establecer que la roca cristalizó hace unos 1.273 millones de años.

Esta edad no significa que el meteorito o sus componentes tengan esa antigüedad. Lo que indica es el momento en que la roca se formó a partir de un magma en Marte. El planeta rojo es mucho más antiguo: se formó hace unos 4.500 millones de años.

Lo excepcional es que esta shergottita procede de una época de la historia marciana que estaba muy poco representada en las muestras disponibles.

Además, existen otros meteoritos marcianos, como las nakhlitas y chassignitas, con edades de alrededor de 1.300 a 1.400 millones de años. Por eso, el vacío al que se refieren los investigadores corresponde específicamente al registro de shergottitas, no a todos los meteoritos marcianos.

Una firma química que apunta a un Marte muy antiguo

El resultado más llamativo apareció al estudiar el neodimio, un elemento que posee varios isótopos. La composición isotópica inicial de NWA 13441 presenta una característica conocida como composición condrítica, similar a la de algunos de los materiales más primitivos que se formaron durante los primeros momentos del Sistema Solar.

Para los investigadores, esta señal sugiere que la roca se originó a partir de un reservorio del interior marciano que pudo conservar una composición muy antigua durante miles de millones de años.

Marte no posee placas tectónicas como la Tierra, por lo que su interior ha experimentado una evolución diferente. Algunas regiones de su manto pudieron quedar relativamente aisladas de procesos que, en nuestro planeta, reciclan continuamente las rocas y modifican su composición.

NWA 13441 se convierte así en una pieza excepcional para reconstruir la historia interna de Marte. Los científicos esperan estudiar otros sistemas isotópicos de la muestra para determinar con mayor precisión cómo se relaciona este meteorito con otros materiales marcianos y qué puede revelar sobre la formación y evolución temprana del planeta rojo.