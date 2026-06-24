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El doble terremoto que sacudió Venezuela este 24 de junio dejó escenas de destrucción y un clima de incertidumbre en todo el país. La noticia también impactó en Perú, donde Korina Rivadeneira, modelo venezolana radicada en Lima, compartió sus primeras impresiones a través de redes sociales.

La integrante de ‘Me caigo de risa’ utilizó sus historias de Instagram para mostrar imágenes del desastre y transmitir la angustia que siente por lo ocurrido en su tierra natal. Su reacción se produjo en medio de un contexto personal marcado por su situación con Mario Hart, piloto peruano y padre de sus dos hijos, quien recientemente confirmó que su matrimonio fue anulado hace varios años.

Korina Rivadeneira hace petición tras terremotos en Venezuela

En una primera publicación, Korina difundió un video con escenas de edificios desplomados y evidenció su total asombro ante este desastre natural. “¡No puedo creer que esto esté pasando!”, manifestó. El registro mostró la magnitud del movimiento telúrico y la vulnerabilidad de las zonas afectadas.

Minutos después, la modelo compartió un segundo mensaje acompañado del emoji de la bandera de Venezuela, donde reflejó la gravedad de la situación y pidió oraciones a sus connacionales que viven en tierra peruana. “Hay muchísima gente desaparecida y la comunicación es pésima. Venezolanos en Perú, hagamos una cadena de oración por Venezuela esta noche. A las 9 en punto o antes hagámosla”, imploró. Con este llamado, buscó unir a la comunidad migrante en un gesto de solidaridad frente a la tragedia.

El testimonio de Rivadeneira se suma a las múltiples voces que desde el extranjero expresan preocupación por la falta de información oficial y la dificultad para contactar a familiares en las zonas afectadas. Su mensaje, además, pone de relieve el vínculo emocional que mantiene con su país, pese a que gran parte de su vida y proyectos se desarrollan en Perú.