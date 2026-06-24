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Alondra García Miró deslumbra al mostrar avances en la remodelación de su exclusivo departamento en Lima: "Un pequeño tour"

El nuevo hogar de Alondra García Miró destaca por su amplitud y luminosidad. La modelo confesó lo arduo del proceso de remodelación, aunque no oculta la satisfacción que siente por lograrlo.

Alondra García Miró compró su departamento en Lima en 2025.
Alondra García Miró compró su departamento en Lima en 2025. | Foto: composición LR/Instagram
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Alondra García Miró volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales al compartir imágenes del proyecto personal que más ilusión le genera: la remodelación de su departamento en Lima.

La modelo y empresaria peruana, que en 2025 celebró la compra de su propio inmueble como un sueño cumplido, ahora muestra cómo avanza la transformación de ese espacio que considera vital para mantener la conexión con su familia y amigos.

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Alondra García Miró comparte un tour por su departamento

El breve recorrido que difundió Alondra García Miró este 24 de junio reveló detalles del interior del departamento, aún en proceso de remodelación. Con colores claros y grandes ventanas que iluminan el ambiente y ofrecen vista directa a un parque, el inmueble refleja el estilo sobrio y moderno que la exnovia de Paolo Guerrero busca imprimirle.

En sus historias de Instagram, la exparticipante de ‘Esto es guerra’ acompañó el video con una frase que resumió el momento: “Work in progress... Un pequeño tour de cómo está quedando”. Aunque el espacio todavía no está amueblado, la amplitud y luminosidad del lugar no pasaron desapercibidos.

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Horas antes, Alondra había contado lo exigente que resulta el proceso y la necesidad de estar pendiente de cada detalle. Explicó que divide su tiempo entre el trabajo y la supervisión de la obra, lo que ha reducido su actividad en redes sociales. Para ella, involucrarse directamente es indispensable para garantizar que el resultado refleje su visión personal.

La decisión de invertir en Lima contrasta con lo que en su momento afirmó Magaly Medina, quien aseguró que el novio español de la modelo, el empresario Francisco Alister, había adquirido una casa en Europa para mudarse con ella. Sin embargo, Alondra optó por consolidar su propio espacio en Perú, lo que reafirma que su prioridad es tener un hogar propio en la ciudad que la vio crecer, pese a que gran parte de sus proyectos la mantienen en el extranjero.

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