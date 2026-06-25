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Hugo García, pareja de Isabella Ladera, se une a red de apoyo para damnificados tras devastadores terremotos en Venezuela

El modelo e influencer peruano Hugo García, quien espera un hijo con Isabella Ladera, difunde una importante campaña de donaciones para los damnificados en Venezuela.

Horas antes, Isabella Ladera, novia de Hugo García, compartió que uno de sus familiares desapareció tras los dos terremotos en Venezuela.
Horas antes, Isabella Ladera, novia de Hugo García, compartió que uno de sus familiares desapareció tras los dos terremotos en Venezuela. | Foto: composición LR/Instagram
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Hugo García, modelo e influencer peruano, se convirtió en una de las figuras que han decidido sumarse a la ayuda internacional tras los devastadores terremotos de 7,2 y 7,5 grados que golpearon Venezuela el 24 de junio. Su participación busca dar mayor alcance a las campañas solidarias que se han organizado en distintos países para atender la emergencia.

La tragedia ha movilizado a comunidades y organizaciones que trabajan en la recolección de donaciones. En ese contexto, el exparticipante de ‘Esto es guerra’, pareja de la venezolana Isabella Ladera y padre de su futuro hijo, compartió en sus redes sociales un video del actor y comediante Marko Pérez con el objetivo de viralizar la iniciativa que este lidera en Miami junto a la organización Global Empowerment Mission (GEM).

PUEDES VER: Isabella Ladera pide ayuda para encontrar a familiar desaparecido tras terremotos en Venezuela: "Si ven su nombre en listas..."

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Hugo García suma su apoyo tras terremotos en Venezuela

El evento de acopio se realizará el sábado 27 de junio, de 10.00 a. m. a 4.00 p. m., en la sede de GEM ubicada en 1850 NW 84th Avenue, Suite 100, Doral, Florida, con el respaldo de la alcaldía y de la alcaldesa Christi Fraga. La lista de artículos confirmada por GEM incluye alimentos no perecederos como proteínas enlatadas, frutas deshidratadas, snacks y cajas de agua; además de artículos para el hogar como sacos de dormir, tiendas de campaña, colchones inflables, linternas y kits de primeros auxilios. También se recibirán productos de higiene, pañales y ropa nueva para niños, así como comida para mascotas.

“Necesito que me ayuden a viralizar esto”, enfatizó en su mensaje Marko, para que la campaña alcance mayor difusión y logre reunir la ayuda urgente que requieren los damnificados.

La participación de García cobra relevancia no solo por su alcance en redes, sino también por el vínculo personal con Venezuela: su pareja, Isabella Ladera, había expresado preocupación por la desaparición de un familiar tras el terremoto, lo que refuerza el compromiso de ambos de apoyar a quienes atraviesan la emergencia.

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