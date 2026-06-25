Horas antes, Isabella Ladera, novia de Hugo García, compartió que uno de sus familiares desapareció tras los dos terremotos en Venezuela. | Foto: composición LR/Instagram

Horas antes, Isabella Ladera, novia de Hugo García, compartió que uno de sus familiares desapareció tras los dos terremotos en Venezuela. | Foto: composición LR/Instagram

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Hugo García, modelo e influencer peruano, se convirtió en una de las figuras que han decidido sumarse a la ayuda internacional tras los devastadores terremotos de 7,2 y 7,5 grados que golpearon Venezuela el 24 de junio. Su participación busca dar mayor alcance a las campañas solidarias que se han organizado en distintos países para atender la emergencia.

La tragedia ha movilizado a comunidades y organizaciones que trabajan en la recolección de donaciones. En ese contexto, el exparticipante de ‘Esto es guerra’, pareja de la venezolana Isabella Ladera y padre de su futuro hijo, compartió en sus redes sociales un video del actor y comediante Marko Pérez con el objetivo de viralizar la iniciativa que este lidera en Miami junto a la organización Global Empowerment Mission (GEM).

Hugo García suma su apoyo tras terremotos en Venezuela

El evento de acopio se realizará el sábado 27 de junio, de 10.00 a. m. a 4.00 p. m., en la sede de GEM ubicada en 1850 NW 84th Avenue, Suite 100, Doral, Florida, con el respaldo de la alcaldía y de la alcaldesa Christi Fraga. La lista de artículos confirmada por GEM incluye alimentos no perecederos como proteínas enlatadas, frutas deshidratadas, snacks y cajas de agua; además de artículos para el hogar como sacos de dormir, tiendas de campaña, colchones inflables, linternas y kits de primeros auxilios. También se recibirán productos de higiene, pañales y ropa nueva para niños, así como comida para mascotas.

“Necesito que me ayuden a viralizar esto”, enfatizó en su mensaje Marko, para que la campaña alcance mayor difusión y logre reunir la ayuda urgente que requieren los damnificados.

La participación de García cobra relevancia no solo por su alcance en redes, sino también por el vínculo personal con Venezuela: su pareja, Isabella Ladera, había expresado preocupación por la desaparición de un familiar tras el terremoto, lo que refuerza el compromiso de ambos de apoyar a quienes atraviesan la emergencia.