¿Yahaira Plasencia se casará con el empresario Luis Rodríguez? Cantante aclara los rumores

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Yahaira Plasencia abordó los rumores sobre una posible boda con el empresario peruano Luis Fernando Rodríguez, apodado 'El diablo'.

La cantante de salsa, quien hizo oficial su relación con Rodríguez en enero de este año, expresó su entusiasmo tras ser sorprendida con una romántica mesa decorada con pétalos de rosa, regalos, champagne y globos, lo que avivó las especulaciones sobre una posible propuesta de matrimonio.

En un video compartido en sus historias de Instagram, la intérprete de 'Y le dije no' comentó: "Mucha gente me está preguntando si me voy a casar".

Yahaira Plasencia responde si se casará con el empresario Luis Rodríguez

“No chicos, no (me caso). Ayer, decidimos salir un rato a compartir con amistades y encontré nuestro box que siempre paramos con pétalos de rosa en el piso, en el mueble, en las mesas hubo unos regalos hermosos, rosas, todo muy lindo”, expresó Yahaira Plasencia y desmintió los rumores sobre un posible matrimonio.

"No celebramos nada. Para nosotros todos los días son especiales", afirmó. En un video compartido por la artista, Luis Fernando también expresó su aprecio y señaló que "no se necesita un cumpleaños o una fecha" para valorar los momentos juntos. Además, destacó que cada día al lado de su "amor bonito" es significativo.

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Yahaira Plasencia descarta tener hijos con Luis Fernando Rodríguez

Yahaira Plasencia, en una reciente entrevista con el programa 'Q Bochinche', afirmó que no tiene intenciones de casarse ni de ser madre en el corto plazo. La cantante, quien fue pareja de Jefferson Farfán, expresó:

“No tengo nada, amigos, el matrimonio no está en planes”. Plasencia enfatizó que actualmente se encuentra enfocada en otros proyectos y que la maternidad y el matrimonio no son prioridades en su vida.

“Estamos proyectados en otras cosas, no está en mi mente ni ser mamá ni casarme, no me quita el sueño. Pero si se da en algún momento porque ambos lo queremos, se dará y si no, normal”, añadió.