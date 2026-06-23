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¡Es oficial! Suheyn Cipriani confirmó su relación con Luis Zapata García, empresario vinculado al sector minero, luego de su mediática separación del streamer Cristhofer Diego Aguilar Carbajal, más conocido como ‘Macarius’. Aquella historia, marcada por polémicas a inicios de año, quedó atrás con el anuncio de esta nueva etapa en la vida de la reina de belleza.

La modelo no solo celebró públicamente su romance tras ser expuesta por Magaly Medina junto a su nuevo galán, sino que además aprovechó para lanzar un dardo directo a su expareja y dejó claro que su presente sentimental está lejos de las controversias que rodearon su relación anterior.

Suheyn Cipriani habla sobre el empresario con el que protagonizó ampay

Suheyn Cipriani hizo oficial su romance durante una entrevista en el pódcast 'Sin +Q Decir', liderado por María Pía Copello. El tema surgió cuando Mario Hart comentó que el empresario supuestamente estaba indignado con Magaly Medina por haber señalado que el vehículo mostrado en el ampay era barato, asegurando que en realidad poseía varios Ferrari. La reacción de la modelo fue inmediata y, poco después, María Pía le preguntó directamente cómo se habían conocido.

La reina de belleza explicó que su vínculo con Luis Zapata se remonta a años atrás, aunque las circunstancias nunca coincidieron. “Nos conocimos hace muchos años, pero siempre ha pasado que cuando él tenía pareja yo estaba soltera, y cuando él estaba soltero, yo tenía pareja”, reveló.

“Es oficial”: Suheyn Cipriani confirma romance con empresario

Los conductores quisieron saber quién dio el primer paso, pero Suheyn evitó responder y aclaró que su intención era mantener la relación en privado hasta que fue expuesta. “La verdad es que yo quería mantener privado hasta que me ampayaron, y no estaba saliendo a ningún lado público, pero el video del ampay es dentro del estacionamiento de él”, precisó. Ante la posibilidad de acciones contra la ‘Urraca’, Cipriani descartó cualquier enfrentamiento y expresó gratitud hacia la periodista. “A Magaly le tengo mucho cariño, ella me apoyó muchísimo. Conmigo se ha portado espectacular, yo casi lloro”, manifestó.

Más adelante, restó importancia al episodio, asegurando: “Un ampay más, un ampay menos. Ya qué importa”. Fue entonces cuando confirmó su relación al ser consultada por el estatus de esta y reflexionó sobre sus romances anteriores. “Sí, es oficial. O sea, lo estamos intentando. Como lo pensé y lo hablé con Jessica Newton, no por miedo a fallar me voy a quitar la oportunidad de seguir intentándolo. De las tres relaciones serias que he tenido dos han sido públicas. Creo que apresuré mucho las cosas y no me di cuenta”, agregó.

La conversación se tornó más intensa cuando Israel Dreyfus le preguntó sobre las lecciones que le dejó su romance con el streamer. “De esas malas elecciones, ¿qué te enseñó ‘Macarius’? ¿Qué aprendizaje de vida te dio ‘Macarius’?”, cuestionó. Aunque Luciana Roy minimizó al creador de contenido y Mario Hart adoptó un tono conciliador, Suheyn respondió sin filtros y pidió dejar el pasado atrás. “Yo aprendí de ahí que nunca le des la oportunidad al feo porque resulta haciéndote fea a ti. Eso es pasado, por favor. Pregúntenme por lo nuevo”, sentenció.