HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Terremoto en Venezuela EN VIVO: últimas noticias sobre el sismo y estado de emergencia
Terremoto en Venezuela EN VIVO: últimas noticias sobre el sismo y estado de emergencia     Terremoto en Venezuela EN VIVO: últimas noticias sobre el sismo y estado de emergencia     Terremoto en Venezuela EN VIVO: últimas noticias sobre el sismo y estado de emergencia     
EN DIRECTO: Ecuador vs Alemania por el Mundial 2026
EN DIRECTO: Ecuador vs Alemania por el Mundial 2026     EN DIRECTO: Ecuador vs Alemania por el Mundial 2026     EN DIRECTO: Ecuador vs Alemania por el Mundial 2026     
EN VIVO

En vivo desde Caracas: terremoto sacude Venezuela | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Espectáculos

Jonathan Maicelo arremete contra Magaly Medina y le recuerda que le exigió cumplir su servicio comunitario: "El mundo da vueltas"

El boxeador peruano Jonathan Maicelo reaviva la polémica al criticar a Magaly Medina, quien es acusada por Jefferson Farfán de no cumplir su servicio comunitario.

Jonathan Maicelo arremete contra Magaly Medina. Foto: composición LR/difusión
Jonathan Maicelo arremete contra Magaly Medina. Foto: composición LR/difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

El boxeador peruano Jonathan Maicelo volvió a encender la polémica al referirse a Magaly Medina, quien atraviesa un proceso tras la denuncia de Jefferson Farfán. El deportista aprovechó la coyuntura para recordar que la conductora lo criticó duramente cuando él debía cumplir con su servicio comunitario, y ahora ella enfrenta una situación similar.

Maicelo, conocido por no guardarse nada frente a las cámaras, lanzó frases directas que apuntaron a la ironía del destino. Sus palabras recordaron los enfrentamientos mediáticos que ha tenido con la periodista en el pasado.

PUEDES VER: Magaly Medina comparte sensible mensaje en medio de su enfrentamiento con Jefferson Farfán: "No vieron los sacrificios"

lr.pe

Jonathan Maicelo lanza dardo a Magaly Medina

El boxeador declaró en una entrevista con un medio nacional: “Solo diré que la vida da vueltas y el que no cae, resbala. A todos les cae, sino mírala”. Con ello, dejó en claro que no olvida las críticas que recibió de la popular ‘Urraca’ cuando se cuestionaba su cumplimiento de las horas de servicio comunitario.

Maicelo añadió que ahora se mástranquilo y enfocado en sus proyectos. “Yo sigo avanzando sin molestar a nadie”, sentenció. Sus palabras fueron interpretadas como un contraste con la situación de la conductora de ‘Magaly TV, la firme’.

La periodista enfrenta una seria acusación realizada por Jefferson Farfán, quien puso en duda el cumplimiento de su servicio comunitario como parte de la demanda que perdió contra él. La situación ha generado gran atención mediática, pues se trata de una figura que en el pasado cuestionó públicamente a otros por no acatar sanciones de este tipo, aunque Magaly ha negado cualquier tipo de señalamiento e incluso retó a la ‘Foquita’ a que muestre las presuntas pruebas que alega tener.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Magaly Medina comparte sensible mensaje en medio de su enfrentamiento con Jefferson Farfán: "No vieron los sacrificios"

Magaly Medina comparte sensible mensaje en medio de su enfrentamiento con Jefferson Farfán: "No vieron los sacrificios"

LEER MÁS
Magaly Medina le hace fuerte advertencia a Suheyn Cipriani tras oficializar relación con empresario minero: "No ve la banderas rojas"

Magaly Medina le hace fuerte advertencia a Suheyn Cipriani tras oficializar relación con empresario minero: "No ve la banderas rojas"

LEER MÁS
Janet Barboza tilda de "desubicada" Magaly Medina por criticar debut de Edson Dávila 'Giselo' con nuevo programa: "Ella en horario estelar hace 4 puntos"

Janet Barboza tilda de "desubicada" Magaly Medina por criticar debut de Edson Dávila 'Giselo' con nuevo programa: "Ella en horario estelar hace 4 puntos"

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Isabella Ladera pide ayuda para encontrar a familiar desaparecido tras terremotos en Venezuela: "Si ven su nombre en listas..."

Isabella Ladera pide ayuda para encontrar a familiar desaparecido tras terremotos en Venezuela: "Si ven su nombre en listas..."

LEER MÁS
Tula Rodríguez sorprende al declararle su "amor" a su productor a 6 años de la muerte de Javier Carmona: "Lo quiero de esposo"

Tula Rodríguez sorprende al declararle su "amor" a su productor a 6 años de la muerte de Javier Carmona: "Lo quiero de esposo"

LEER MÁS
Korina Rivadeneira revela momentos de angustia por su padre tras devastadores terremotos en Venezuela: "Hagamos una oración"

Korina Rivadeneira revela momentos de angustia por su padre tras devastadores terremotos en Venezuela: "Hagamos una oración"

LEER MÁS
Alejandra Baigorria le da trabajo a su hermana pese a la polémica agresión a su madre en boda con Said Palao

Alejandra Baigorria le da trabajo a su hermana pese a la polémica agresión a su madre en boda con Said Palao

LEER MÁS
Mario Irivarren revela reencuentro con Alondra García Miró y recuerda humillación que vivió en TV: "Está con un millonario"

Mario Irivarren revela reencuentro con Alondra García Miró y recuerda humillación que vivió en TV: "Está con un millonario"

LEER MÁS
Magaly Medina comparte sensible mensaje en medio de su enfrentamiento con Jefferson Farfán: "No vieron los sacrificios"

Magaly Medina comparte sensible mensaje en medio de su enfrentamiento con Jefferson Farfán: "No vieron los sacrificios"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025