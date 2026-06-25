Jonathan Maicelo arremete contra Magaly Medina y le recuerda que le exigió cumplir su servicio comunitario: "El mundo da vueltas"
El boxeador peruano Jonathan Maicelo reaviva la polémica al criticar a Magaly Medina, quien es acusada por Jefferson Farfán de no cumplir su servicio comunitario.
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El boxeador peruano Jonathan Maicelo volvió a encender la polémica al referirse a Magaly Medina, quien atraviesa un proceso tras la denuncia de Jefferson Farfán. El deportista aprovechó la coyuntura para recordar que la conductora lo criticó duramente cuando él debía cumplir con su servicio comunitario, y ahora ella enfrenta una situación similar.
Maicelo, conocido por no guardarse nada frente a las cámaras, lanzó frases directas que apuntaron a la ironía del destino. Sus palabras recordaron los enfrentamientos mediáticos que ha tenido con la periodista en el pasado.
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Jonathan Maicelo lanza dardo a Magaly Medina
El boxeador declaró en una entrevista con un medio nacional: “Solo diré que la vida da vueltas y el que no cae, resbala. A todos les cae, sino mírala”. Con ello, dejó en claro que no olvida las críticas que recibió de la popular ‘Urraca’ cuando se cuestionaba su cumplimiento de las horas de servicio comunitario.
Maicelo añadió que ahora se mástranquilo y enfocado en sus proyectos. “Yo sigo avanzando sin molestar a nadie”, sentenció. Sus palabras fueron interpretadas como un contraste con la situación de la conductora de ‘Magaly TV, la firme’.
La periodista enfrenta una seria acusación realizada por Jefferson Farfán, quien puso en duda el cumplimiento de su servicio comunitario como parte de la demanda que perdió contra él. La situación ha generado gran atención mediática, pues se trata de una figura que en el pasado cuestionó públicamente a otros por no acatar sanciones de este tipo, aunque Magaly ha negado cualquier tipo de señalamiento e incluso retó a la ‘Foquita’ a que muestre las presuntas pruebas que alega tener.