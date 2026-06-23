Tula Rodríguez sorprende al declararle su "amor" a su productor a 6 años de la muerte de Javier Carmona: "Lo quiero de esposo"
Tras la muerte de su esposo, Tula Rodríguez mantuvo discreción sobre su vida sentimental. Sin embargo, esta vez declaró abiertamente, frente a su propio productor, que se casará con él.
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¿Nació el amor en el trabajo? Tula Rodríguez generó gran revuelo al “confesar” públicamente sus sentimientos hacia el productor Marco Díaz durante una grabación. La presentadora, que perdió a su esposo Javier Carmona en 2020, había optado por mantener discreción sobre su vida sentimental tras quedar viuda. Esta vez, sin embargo, sorprendió a todos al “declarar” frente a cámaras y en presencia del propio productor que planea casarse con él.
La exbailarina incluso buscó el respaldo de sus compañeros, quienes no dudaron en apoyarla en la idea de unir su vida en matrimonio. La reacción de él, marcada por una actitud fría y distante, contrastó con la emoción de la conductora y generó más comentarios.
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Tula Rodríguez le dice a su productor que se casará con él
Durante una entrevista detrás de cámaras, Tula Rodríguez aprovechó la cercanía de Marco Díaz para expresar abiertamente sus sentimientos. “Yo lo quiero a él: Marco. Él es”, declaró mientras lo señalaba. El productor, al notar que lo mencionaban, hizo un ademán de estar ocupado, lo que llevó a la presentadora a afirmar que él es “difícil”.
El comentario motivó al reportero a precisar que le atraían los hombres complicados, a lo que Tula respondió con firmeza que era cierto y que estaba convencida de que Marco terminaría cediendo. “Sí, me gustan así, pero va a caer. Él no sabe que se va a casar conmigo, pero se va a casar conmigo porque no lo quiero de novio, lo quiero de esposo”, aseguró.
La conductora de ‘Mande quien mande’ incluso se acercó a otros miembros del staff de América TV para preguntarles con quién creían que se quedaría. Todos coincidieron en señalar al productor, lo que desató carcajadas en la figura de la farándula nacional.
Aunque todo parecía una broma, Tula volvió a llamar a Marco Díaz, quien nuevamente se negó, provocando que ella respondiera entre risas: “Poco a poco. Él no sabe”. Cabe recordar que ambos han protagonizado supuestos “coqueteos” en televisión, lo que ha dado pie a situaciones cómicas recurrentes entre ambos en televisión.