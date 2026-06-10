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Karla Tarazona habla sobre rumores de embarazo tras boda con Christian Domínguez: "Mujer, tiene que ser a la segura; si no, la regreso"

Tras regresar de su luna de miel con Christian Domínguez, la presentadora Karla Tarazona sorprendió al responder sobre la posibilidad de estar en la dulce espera de la niña que siempre soñó.

Tras casarse por civil, Karla Tarazona y Christian Domínguez viajaron a Estados Unidos.
Tras casarse por civil, Karla Tarazona y Christian Domínguez viajaron a Estados Unidos. | Foto: composición LR/Amor y Fuego/Instagram
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Christian Domínguez y Karla Tarazona regresaron de su luna de miel en Estados Unidos tras oficializar su boda civil el pasado 2 de junio en una notaría de San Borja. A su arribo al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la pareja enfrentó a la prensa y respondió sobre su reciente matrimonio, el viaje al extranjero y los persistentes rumores de un posible embarazo.

Tarazona, madre de tres hijos varones —el menor, fruto de su primera relación con el cumbiambero—, sorprendió con una respuesta cargada de espontaneidad al ser consultada sobre la posibilidad de estar en la dulce espera de la niña que siempre soñó.

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Karla Tarazona responde a rumores de que está esperando una niña

Tras ser abordada por el programa ‘Amor y Fuego’, conducido por Gigi Mitre y Rodrigo González ‘Peluchín’, Karla Tarazona no perdió su característico humor al responder sobre los rumores de un supuesto embarazo y la posibilidad de esperar a una niña. Entre risas, la presentadora lanzó una broma con referencia climática: “¿Qué? ¿La corriente de La Niña?”.

Más adelante, la animadora volvió a sorprender con otra ocurrencia al hablar de su anhelo de tener una hija con Domínguez. “Yo lo he dicho años atrás: mujer tiene que ser a la segura; si no, la regreso”, comentó.

En ese contexto, pese a las especulaciones que circulan desde hace semanas, Tarazona fue enfática al descartar un embarazo tras su viaje con Christian Domínguez a Estados Unidos, donde, además de disfrutar de su luna de miel, atendieron compromisos laborales.

Por su parte, el líder de la Gran Orquesta Internacional se mostró sereno ante las preguntas de la prensa y evitó responder a las indirectas de sus exparejas, quienes se pronunciaron con sarcasmo en televisión sobre su boda. Asimismo, aseguró que actualmente mantiene una muy buena relación con la influencer Camila Domínguez, su hija mayor, fruto de su matrimonio con Melanie Martínez.

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