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La actriz sueco-peruana Francisca Aronsson llamó la atención en redes sociales tras intercambiar mensajes con el cantante colombiano Juanse Laverde, ganador de 'La Voz Kids Colombia 2018’. La popular 'Pecas' respondió con un "Te amo más" a una publicación del artista, lo que desató especulaciones sobre un posible romance.

La respuesta de la actriz generó sorpresa entre los usuarios, quienes comentaron sobre la aparente cercanía entre ambos artistas. "En la vida pensé ver a la ‘Pecas’ como pareja de Juanse" y "Wao, esa combinación ninguno lo espera... es de lo más raro, bonito y extraño", fueron algunas de las reacciones.

Francisca Aronsson y Juanse Laverde desatan rumores de romance con románticos mensajes

La artista de 20 años, quien desde niña ha desarrollado una destacada carrera como actriz, siempre ha procurado mantener su vida sentimental alejada de la exposición pública. Sin embargo, una reciente interacción con Juanse Laverde despertó el interés de sus seguidores.

El cantante colombiano publicó un video en el que ambos aparecen bailando y acompañó las imágenes con un cariñoso "Te amo", mensaje que recibió una respuesta aún más llamativa por parte de la actriz: "Te amo más". El intercambio fue suficiente para que las redes sociales se llenaran de comentarios sobre una posible relación sentimental.

Publicación de Juanse Laverde. Foto: Instagram

La actriz viajó recientemente a Colombia, donde asistió al concierto de Rosalía en el Movistar Arena de Bogotá. Durante su estadía también compartió encuentros con diversos influencers, tal como mostró en sus publicaciones de Instagram. Ahora, su cercanía con Juanse Laverde y el intercambio de mensajes de amor han convertido a ambos en protagonistas de una conversación que continúa creciendo en redes sociales.

Francisca Aronsson confesó que 'nunca' tuvo enamorado

La publicación llamó la atención porque, semanas atrás, Francisca Aronsson había asegurado que no mantenía una relación formal. Durante su participación en el pódcast 'Mujeres de la PM', la actriz habló sobre cómo maneja su vida privada y explicó que prefiere mantener sus relaciones fuera del foco mediático. "Lo que pasa es que yo no he tenido enamorado hasta el día de hoy, como algo formal al 100%", declaró.

En esa misma conversación recordó que solo salió con un joven durante aproximadamente un mes y medio, aunque la experiencia no prosperó debido a que ambos pertenecían al mismo medio artístico. "Fue una como salir, pero sí era del medio, entonces ahí ya es más complicado porque realmente como que deja de salir, pero sigues viendo a la persona porque vas a grabar todos los días", contó. Además, dejó entrever que prefiere no tener una pareja que también trabaje en el mundo del espectáculo.