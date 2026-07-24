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La muerte de Raiza Martínez, conocida como ‘La Chocolatita’, conmocionó al espectáculo peruano y abrió un proceso de investigación que aún continúa. Entre las reacciones más sentidas estuvo la de la actriz Mayra Couto, quien compartió públicamente la amistad que las unía e hizo un fuerte llamado a las autoridades.

En la madrugada del 24 de julio, la exestrella de ‘Al fondo hay sitio’ compartió en Instagram varias fotografías junto a Raiza y acompañó las imágenes con un mensaje que reflejaba cercanía, admiración y dolor. Sus palabras se convirtieron en un testimonio íntimo y en un pedido de justicia.

Mayra Couto se despide de 'La Chocholatita' tras su trágica muerte. Foto: captura Instagram

El mensaje de Mayra Couto

En su publicación, la recordada intérprete de Grace González manifestó con orgullo la relación que mantenía con ‘La Chocolatita’, destacando no solo la calidad humana de la modelo, sino también el soporte que le brindó en momentos difíciles. “Que todos sepan que eres amiga mía, que todos sepan de tu bondad, de tu sensibilidad. Que todos sepan que tú me apoyaste siempre que lo necesité. Que sepan lo mucho que te admiro por salir adelante y ayudar a todos los que querías”, escribió.

Más adelante, la también activista femenina expresó su incredulidad ante la partida de su amiga y aprovechó su plataforma para pedir que su fallecimiento no quede impune. “No es justo. Quiero volver a verte, reírnos juntas y que nada de esto sea verdad. Por favor, que Dios permita que se haga justicia”, sentenció la intérprete, quien en las fotos compartidas aparece disfrutando de gratos momentos junto a la creadora de contenido cuando eran más jóvenes.

Mayra Couto se despide de 'La Chocholatita' tras su trágica muerte. Foto: captura Instagram

Mayra Couto se despide de 'La Chocholatita' tras su trágica muerte. Foto: captura Instagram

¿Qué pasó con ‘La Chocolatita’?

Raiza Martínez fue modelo y creadora de contenido, con presencia activa en redes sociales. Su nombre apareció en programas de espectáculos por vínculos con figuras públicas, entre ellas Julián Zucchi y Pedro Aquino, con quien protagonizó un ampay en 2026 mientras él estaba casado. Sin embargo, más allá de esas apariciones, quienes la conocieron resaltan su carácter sensible y resiliencia.

El 23 de julio de 2026, ‘La Chocolatita’ fue hallada sin vida en una vivienda de La Planicie, La Molina. La Policía investiga el caso como presunto homicidio y mantiene bajo custodia a Óscar Raúl Arias Muñoz, hijo de la dueña del inmueble, quien habría estado con ella la noche anterior. La familia denunció que la joven llevaba dos días desaparecida.