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Christian Domínguez se roba el show con atrevido baile durante su boda con Karla Tarazona

El cantante sorprendió a sus invitados con sus pasos de baile y provocó risas de su flamante esposa Karla Tarazona.

Karla Tarazona y Christian Domínguez. Foto: composición LR/Instagram
Karla Tarazona y Christian Domínguez. Foto: composición LR/Instagram
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Christian Domínguez y Karla Tarazona celebraron por todo lo alto su matrimonio civil con una fiesta realizada en un restaurante campestre de Huaral. Aunque la pareja fue la protagonista de la noche, fue el cantante quien terminó acaparando las miradas de los invitados gracias a un atrevido baile en plena fiesta, lo que desató risas y aplausos entre los asistentes.

El líder de la Gran Orquesta Internacional dejó de lado la formalidad de la ceremonia para mostrar sus mejores pasos al ritmo de la música. Con su característico estilo, el cumbiambero se lució en la pista mientras su flamante esposa observaba divertida y acompañaba el festejo.

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Christian Domínguez sorprendió con sus pasos de baile en plena celebración

Uno de los momentos más comentados de la boda fue cuando el cumbiambero se animó a bailar festejo frente a los invitados. El cantante no tuvo reparos en mostrar sus populares pasos 'prohibidos'. Su actitud relajada y extrovertida convirtió ese instante en uno de los más recordados de la fiesta realizada tras su unión civil con Karla Tarazona.

Por su parte, la conductora también se sumó a la diversión y siguió los pasos del padre de su hijo. Para la fiesta, optó por un atuendo distinto del que utilizó durante la ceremonia civil: lució un traje de una sola pieza con el que disfrutó cómodamente de la pista de baile y compartió varios momentos especiales junto a su ahora esposo.

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La pareja también protagonizó una escena romántica al bailar juntos la canción 'Bendita tu luz', interpretada por Maná y Juan Luis Guerra. Durante la presentación del tema, ambos intercambiaron constantes muestras de cariño y besos, reflejo de la felicidad que viven tras oficializar su relación.

Otro momento que generó comentarios fue cuando uno de los artistas invitados interpretó 'La incondicional', éxito de Luis Miguel. La escena fue comentada posteriormente en el programa de Magaly Medina, en el que recibió algunas críticas.

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