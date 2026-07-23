Rayza Martínez, conocida como ‘La Chocolatita’, fue hallada sin vida en una vivienda de La Planicie, La Molina

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Magaly Medina anunció la muerte de Rayza Martínez, modelo peruana conocida como 'La chocolatita'. La influencer de 34 años fue tendencia hace un par de meses cuando el futbolista Pedro Aquino fue ampayado cuando ingresaba a su vivienda en Surquillo, aunque él estaba casado.

La conductora de ATV leyó el parte policial con los primeros detalles sobre la muerte de Raiza Martínez y mostró una imagen censurada del lugar donde fue encontrada sin vida, tendida en el suelo de una habitación ubicada en La Planicie, en el distrito de La Molina.

Magaly Medina leyendo parte policial sobre la muerte de Rayza Martinez. Foto: ATV.

Magaly Medina da detalles sobre la muerte de Rayza Martínez

Casi al finalizar su programa, Magaly Medina informó sobre el fallecimiento de Rayza Martínez, recordando que la modelo fue ampayada con el futbolista Pedro Aquino. La presentadora dio lectura al parte policial, en el que señala que una mujer identificada como Zelma Muñoz, de 67 años y propietaria del inmueble ubicado en La Planicie, acudió la mañana del jueves 23 de julio a una comisaría para informar que una mujer, cuya identidad desconocía en ese momento, se encontraba, al parecer, sin vida en su domicilio.

Al llegar la policía al lugar de los hechos, los agentes encontraron en la habitación del hijo de la denunciante el cuerpo sin vida de Rayza Martínez, tendido en el suelo y sin prendas de vestir. De inmediato, detuvieron al hijo de la propietaria, identificado como Oscar Raul Arias Muñoz (34 años), quien, según el parte policial leído por Magaly, se estaba preparando el desayuno.

De acuerdo con la información difundida en ‘Magaly TV: la firme’, el cuerpo de la modelo presentaba cinta adhesiva en la boca. Además, en la habitación se hallaron varias latas de cerveza y, presuntamente, drogas, las cuales serán materia de investigación por parte de las autoridades para esclarecer las circunstancias de la muerte. Se supo que el intervenido y la modelo estuvieron bebiendo licor desde el miércoles en horas de la noche.