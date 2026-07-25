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Karen Schwarz y Ezio Oliva revelaron por primera vez el motivo que los impulsó a dejar Lima y comenzar de cero en Madrid. La pareja confesó que fueron víctimas de una extorsión que incluyó fotografías de su casa y del colegio de sus hijas, una amenaza que alteró su rutina y terminó por acelerar una decisión que ya venían evaluando desde hacía tiempo. Su mudanza generó comentarios en redes sociales, especialmente cuando se les vio comiendo sobre cajas de cartón en su nuevo hogar, símbolo de un inicio desde cero.

La confesión, realizada a través de ‘Magaly TV, a firme’ marca un punto de quiebre en la historia de la pareja, que ya había considerado emigrar por razones familiares y profesionales. Hoy, desde España, comparten cómo la inseguridad en Lima y la presión de la distancia terminaron por empujar un cambio que transformó su vida.

Ezio Oliva y Karen Schwarz confiesan caso de extorsión que los impulsó a irse a España

Ezio Oliva relató al inicio que sus giras en España lo mantenían largas temporadas fuera de Lima y que sus hijas sufrían cada vez que se despedía, incluso lloraban desesperadamente, lo que comenzó a afectarlos como familia y le llevó a plantearle a su esposa, Karen Schwarz, la posibilidad de mudarse a otro país.

La modelo, en esa línea, recordó que tiempo atrás el cantante le propuso que se fueran a México y ella aceptó, pero la pandemia frenó los planes. Sin embargo, cuando surgió la idea de España, ella pidió tiempo. “A veces uno por amor deja muchas cosas que después se arrepiente. Le dije: ‘Déjame analizarme. Analizarme como mujer, como persona, como profesional, como familia. Hasta que todo lo tenga cerrado, voy a tomar una decisión’. Él me dijo: ‘Toma todo el tiempo que quieras’”.

En medio de ese proceso, llegó la extorsión. El exintegrante de la banda Adammo contó que recibieron imágenes de su vivienda y del colegio de sus hijas mientras él se encontraba en el extranjero. “Nos empezaron a mandar fotos de mi casa, del colegio… Yo estaba en España. Pasó esto en España. De pronto, mis hijas dejaron de ir al parque…”, relató. Esa amenaza fue el detonante que los llevó a concretar la mudanza.

A pesar de las dificultades, la familia logró instalarse en el país europeo y trasladar sus pertenencias, incluidos muebles, por barco, un proceso que tomó varias semanas y que los obligó a improvisar. Durante ese tiempo fueron vistos comiendo sobre cajas de cartón armadas por sus hijas, una imagen que generó comentarios en redes sociales y rumores de que estaban en bancarrota. Más allá de cualquier crítica y conscientes de la distancia con su tierra natal, Ezio y Karen aseguraron sentirse como en casa al lado de sus pequeñas en Madrid, donde reconstruyen su vida desde cero.