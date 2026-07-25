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¡Contraataca! Pablo Heredia llama “ardida” a Shirley Arica tras verse expuesto en ‘Magaly TV, la firme’: “Tu inmadurez está fuerte”

Pablo Heredia se pronunció en un live de TikTok tras las declaraciones de Shirley Arica en el programa de Magaly Medina, donde dijo que la peruana lo decepcionó.


El actor criticó el comportamiento de Shirley Arica y sugirió que actúa desde la herida. Fotos: TikTok/captura ATV
El actor criticó el comportamiento de Shirley Arica y sugirió que actúa desde la herida. Fotos: TikTok/captura ATV
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¡No se quedó callado! Tras las declaraciones de Shirley Arica en el programa de Magaly Medina, el actor Pablo Heredia expresó todo su malestar en un reciente live de TikTok, donde recordó que él apoyó mucho a la peruana cuando estaba encerrada en 'La granja VIP Perú'. Asimismo, dijo sentirse decepcionado de la 'Chica realidad' por cómo se expresó de él en televisión nacional.

Pablo Heredia también se refirió a los chats que Lesly Reyna mostró en 'Magaly TV la firme', donde se ve que hay un coqueteo mutuo. Según el argentino, él es muy afectuoso y a sus amigos los llama "bebé". "Así hablo, soy una persona cariñosa. Entiendo que te pueda dar celos", dijo la noche del viernes 24 de julio. "No voy a discutir algo porque tu inmadurez está fuerte. Es muy inmaduro cómo actúas", agregó.

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Pablo Heredia llama dolida a Shirley Arica

Pablo Heredia, quien se amistó con su exnovia Ale Fuller, sostuvo que a veces no puede creer cómo actúan las personas, en referencia a Shirley Arica. "No puedo creer que estés tan dolida, tan ardina, que hables desde la herida, siempre. Sé que vas a salir a contestar y buscando formas de destruirme, pero no lo hagas tan obvio, por lo menos demórate un poco", pidió.

Heredia dejó entrever que Shirley Arica fue la artífice de todo este escándalo. La modelo habría hecho que el programa de Magaly Medina se comunique con Lesly Reyna para que lo dejen mal parado. "Siento que no está bueno que no juegues limpio", añadió.

Por otro lado, Pablo Heredia le deseó lo mejor a Shirley Arica y dijo que la ganadora de 'La granja VIP Perú' necesita mucho amor. "Gran decepción", dijo muy indignado. Como era de esperar, los usuarios de TikTok dejaron comentarios muy diversos.

"Yo me creí toda la historia que vendía este señor. Ahora me arrepiento", "No hay duda, tú te portaste como un caballero", "Pero es verdad. Pablo demostraba amor y Shirley era muy fría. Cómo saber si tenía sentimientos si no lo demostraba", "No, por favor, no merecemos ver que se ataquen, quédense con lo bueno acuérdense de lo bueno que vivieron" y "Me caía bien Pablo, pero en verdad no creo nada de lo que dice" fueron algunos comentarios de los fans.

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