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Hija de Christian Domínguez reaparece con curiosa publicación tras boda de Karla Tarazona: "Para siempre"

La joven influencer reapareció en redes sociales luego de ausentarse de la boda civil de su padre Christian Domínguez y Karla Tarazona.

Hija de Christian Domínguez no asistió a la boda de su padre. Foto: composición LR/Instagram/TikTok
Hija de Christian Domínguez no asistió a la boda de su padre. Foto: composición LR/Instagram/TikTok
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Camila Domínguez, la hija mayor de Christian Domínguez, compartió una publicación en TikTok tras la boda civil del cantante con Karla Tarazona. La joven de 17 años, quien no estuvo presente en la ceremonia ni en la celebración realizada en Huaral, compartió un video desde su centro de estudios universitarios acompañado de un mensaje que llamó la atención de sus seguidores.

'Lima gris para siempre', escribió la influencer en la descripción de su publicación. Aunque el contenido no hace referencia directa al matrimonio de su padre, su reaparición en redes sociales se produjo poco después de que el cumbiambero y la conductora de televisión sellaran su amor en una boda civil celebrada el 2 de junio en una notaría de San Borja.

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Camila Domínguez reaparece en redes y evita pronunciarse sobre el matrimonio de su padre

A diferencia de ocasiones anteriores, Camila Domínguez optó por mantener en reserva aspectos relacionados con su vida familiar. La joven no realizó comentarios públicos sobre la boda del líder de la Gran Orquesta Internacional y Karla Tarazona, pese a que su ausencia en la celebración no pasó desapercibida entre los seguidores de la familia.

Actualmente, la hija de Melanie Martínez se encuentra enfocada en sus estudios universitarios. Camila cursa la carrera de Derecho en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), motivo por el que gran parte de sus publicaciones recientes están relacionadas con su vida académica y su entorno estudiantil. En esta oportunidad, prefirió compartir un momento cotidiano junto a una amiga, sin abordar temas vinculados a la reciente boda de su padre. 'Feliz porque volvió Lima gris', se lee en su publicación.

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El distanciamiento que marcó la relación entre Christian Domínguez y su hija

A finales de 2025, Camila Domínguez sorprendió a sus seguidores en redes sociales al revelar que atravesaba un periodo de distanciamiento con el cantante y aseguró que no mantenían comunicación desde hacía varios meses.

'Mi papá no me habla, no me habla hace cuatro meses. No lo veo hace cuatro meses, no me llama, no tenemos comunicación. El que se alejó fue él', manifestó la joven durante una transmisión en vivo. Además, cuando uno de sus seguidores le consultó por la relación entre Christian Domínguez y Karla Tarazona, respondió: '¿Él adora a Karla? Seguro por eso se alejó de mí'.

Sin embargo, la situación habría cambiado en los primeros meses de 2026. En abril de este año, Melanie Martínez reveló que la joven y su padre habían retomado la comunicación, con lo que pusieron fin al alejamiento que mantenían.

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