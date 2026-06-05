Melanie Martínez impacta al revelar que Christian Domínguez le pidió retomar la relación: “Nos estuvimos viendo”
“Nos estuvimos viendo”, confesó Melanie Martínez tras la boda civil entre Christian Domínguez y Karla Tarazona.
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Tras la reciente boda civil de Christian Domínguez y Karla Tarazona, han comenzado a revelarse episodios de relaciones pasadas del cantante. Esta vez fue Melanie Martínez, madre de su hija mayor, quien reveló que el líder de La Gran Orquesta le pidió retomar su romance años atrás, poco después de anunciar el fin de su noviazgo con Vania Bludau.
La empresaria hizo esta confesión en el pódcast 'Q'Bochinche', donde contó que el propio Domínguez, con quien estuvo casada, acudió a su vivienda para pedirle una nueva oportunidad. Lo que más llamó la atención de sus declaraciones fue que admitió haber considerado la posibilidad de reconciliarse con él.
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Melanie Martínez confiesa que estuvo viéndose con Christian Domínguez
Melanie Martínez afirmó que pensó en retomar su relación con Christian Domínguez debido a que su hija Camila Domínguez era una de las personas que más insistía en que volvieran a estar juntos. “En la época que rompió con Vania Bludau, sí fue a mi casa y me pidió regresar. En la época de Vania sí lo analicé y me dije: "¿Por qué no?, es mi esposo, tengo mis hijas. Camila me suplicaba que volviera con su papá”, explicó.
Por esa razón, decidió tener una serie de encuentros con el padre de su hija durante un tiempo. Sin embargo, el temor a sufrir una nueva decepción amorosa terminó pesando más en su decisión. “Sí le di entrada y nos estuvimos viendo un tiempo, pero después dije: ‘No’. Me dije: ‘Yo acá no puedo estar. ¿Y si vuelve a pasar?’, empecé a psicociarme. En ese momento me dije: ‘No puedo vivir esto el resto de mi vida’ y dije: ‘No’”, contó.
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Melanie Martínez criticó la boda de Domínguez y Tarazona
Durante la misma entrevista con 'Q'Bochinche', Melanie Martínez se mostró crítica respecto al matrimonio entre Christian Domínguez y Karla Tarazona, celebrado el pasado 3 de junio. “Ella sabe a qué atenerse, ella sabe cuál es su historial, ella sabe todo lo que ha pasado, lo conoce de primera mano”, señaló.
Además, dudó del futuro de la relación entre ambos debido a la dificultad de su exesposo para mantener vínculos estables, luego de sus conocidos escándalos. “Este pata no se quiere ni a sí mismo, no tiene la capacidad de querer a nadie más”, finalizó.