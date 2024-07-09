Un documental narra la expedición del fotógrafo Jorge Juan Anhalzer en su búsqueda de este tesoro. Foto: composición LR/El País/Perú

Un documental narra la expedición del fotógrafo Jorge Juan Anhalzer en su búsqueda de este tesoro. Foto: composición LR/El País/Perú

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El tesoro de Atahualpa, tradicionalmente vinculado a Perú, podría estar en otra nación de América Latina. Historiadores y aventureros llevan siglos persiguiendo esta riqueza. Documentales y expediciones recientes han desvelado nuevas pistas. Las remotas montañas de la zona siguen siendo el escenario de esta fascinante búsqueda.

Después de la muerte de Atahualpa, el general Rumiñahui escondió un enorme tesoro en una laguna. El documental del fotógrafo Jorge Juan Anhalzer sigue esta pista a través de la ardua región, con el objetivo de descifrar el misterio y recuperar la fortuna inca.

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Atahualpa terminó asesinado pese a querer dar oro y plata para su liberación. Foto: La Hora



¿Cuál es el país de América Latina donde estaría oculto el oro de Atahualpa?

El país de América Latina donde se cree que está oculto el oro de Atahualpa es Ecuador. Según diversas leyendas y exploraciones, el tesoro escondido por el general inca Rumiñahui tras la ejecución de Atahualpa se encuentra en la región de los Llanganates. Esta zona montañosa y de densa vegetación se extiende entre las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza y Napo, en el corazón de la Cordillera de los Andes.

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Los Llanganates son famosos por su difícil acceso, pero también por ser el supuesto lugar donde se ocultó el valioso botín para evitar que cayera en manos de los conquistadores españoles liderados por Francisco Pizarro.

¿Cómo llegó el tesoro inca a Ecuador?

El oro de Atahualpa llegó a Ecuador en un intento desesperado del emperador inca por negociar su libertad con los conquistadores. Capturado en Cajamarca, Perú, Atahualpa ofreció llenar una habitación con oro y plata como rescate. Aunque los españoles aceptaron la oferta, el inca fue ejecutado antes de ser liberado.

Ante esa traición, el general inca Rumiñahui tomó la decisión de esconder el tesoro restante en los Llanganates, lejos del alcance de los invasores. Este acto desesperado convirtió a la nación ecuatoriana en el guardián del misterio de uno de los tesoros más legendarios de la historia de América Latina.

Esta parte del tesoro de Atahualpa nunca habría llegado a manos de los españoles. Foto: @karitupl_/X



¿Qué se muestra en el documental ecuatoriano ‘Llanganati’?

El documental ecuatoriano ‘Llanganati’, dirigido por Isabel Dávalos, sigue la expedición del fotógrafo Jorge Juan Anhalzer en su búsqueda del tesoro de Atahualpa. Durante 15 días, Anhalzer y su equipo exploraron los escarpados riscos y laderas de los Llanganates, y se enfrentaron a la densa neblina y el agotamiento de suministros.

Equipados con mapas históricos y fotografías aéreas, el grupo siguió un nuevo camino que podría conducir al legendario botín inca. Aunque la expedición llegó a una laguna que, según la leyenda, esconde el tesoro, la falta de tiempo y recursos les impidió buscarlo exhaustivamente. El documental muestra la belleza inhóspita de los Llanganates y los desafíos que enfrentaron los expedicionarios.

Así fue la conquista española del Tahuantinsuyo

La conquista española del Tahuantinsuyo se inició en 1532 con la llegada de Francisco Pizarro a Cajamarca, Perú. Los conquistadores apresaron al emperador inca Atahualpa, quien ofreció un gran rescate en oro y plata. A pesar de cumplir con su promesa, Atahualpa fue ejecutado, lo que marcó el comienzo del desmantelamiento del Imperio inca por los españoles.

Este evento desencadenó una serie de acciones por parte de los incas, incluyendo el ocultamiento del tesoro por Rumiñahui en los Llanganates para evitar que cayera en manos españolas. La riqueza obtenida por los conquistadores tras la captura y ejecución de Atahualpa se fundió y distribuyó, pero el mayor botín prometido sigue siendo un misterio.

La captura de Atahualpa fue el 16 de noviembre de 1532. Pintura: Juan Lepiani



Las 5 claves del país donde está el oro de Atahualpa