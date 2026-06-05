¿Apoyan a JP? Mark Vito y su novia Leslie Echavarrí sorprenden al lucir traje típico en Puno con colores asociados al partido

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A días de la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2026, una publicación de Mark Vito generó comentarios en redes sociales. El exesposo de Keiko Fujimori apareció junto con su pareja, Leslie Echavarrí, en un video grabado en Puno, donde ambos lucen vestimenta típica de la región. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios fueron los colores del atuendo de la profesora de inglés, ya que muchos los relacionaron con Juntos por el Perú (JP), partido cuyo candidato es Roberto Sánchez.

La aparición del empresario estadounidense no pasó desapercibida debido al contexto electoral que vive el país. En el video, su pareja viste una pollera roja y un chaleco verde bordado, combinación que varios internautas interpretaron como una posible referencia política.

Los colores del atuendo de la novia de Mark Vito generan comentarios en redes

La publicación rápidamente se viralizó y dio pie a diversas interpretaciones entre los usuarios. Muchos comentarios apuntaron a una supuesta afinidad de Mark Vito con la candidatura de Roberto Sánchez debido a los colores predominantes en la vestimenta típica utilizada por Leslie Echavarrí. La publicación estuvo acompañada del mensaje: “En Puno dejo constancia de mi amor por ti”.

Entre las reacciones destacaron mensajes como: “Verde y rojo, símbolo de JP”, “Qué sutil es Mark Vito, usa los colores del partido que apoya” y “Podrán decir lo que sea, pero por lo menos él sí puede entrar a Puno”. Sin embargo, hasta el momento el empresario no ha expresado públicamente respaldo a alguna de las candidaturas que disputan la Presidencia.

Desde su separación de Keiko Fujimori en 2022, Mark Vito ha mantenido una presencia constante en redes sociales y en espacios vinculados al entretenimiento. El estadounidense, con quien la lideresa de Fuerza Popular tuvo 18 años de matrimonio y dos hijas, se convirtió en una figura mediática tras el fin de su relación.

La aparición del empresario en Puno también llamó la atención debido al peso político que tiene esta región en el actual escenario electoral. Roberto Sánchez obtuvo una importante votación en departamentos como Puno, Amazonas, Ayacucho, Huancavelica y Cajamarca durante la primera vuelta, consolidando una fuerte presencia en varias zonas del interior del país.

Además, Puno fue una de las regiones que protagonizó las movilizaciones sociales de 2023 contra el gobierno de Dina Boluarte. Por ello, cualquier gesto o publicación relacionada con esta región suele generar repercusión en el debate político nacional.