Mónica Sánchez expresa su admiración por la hija de Ricardo Belmont tras anunciar que votará por Roberto Sánchez: "Genera esperanza"
Luego de que Kristen Belmont anunciara públicamente su voto por Roberto Sánchez, Mónica Sánchez, la recordada 'Charito' en 'Al fondo hay sitio', tuvo palabras de elogio para ella y aseguró que se ganó todo su respeto.
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A pocos días de la segunda vuelta de las Elecciones 2026, diversas figuras de renombre van definiendo su voto. Kristen Belmont, hija del excandidato Ricardo Belmont, anunció en sus redes sociales que apoyará la candidatura de Roberto Sánchez y explicó los motivos de su decisión, además de expresar su preocupación por el avance sistemático del gobierno que, según dijo, Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular construyen desde “hace décadas”.
Sus declaraciones generaron ataques en su contra, ya que diversos usuarios empezaron a llenarla de calificativos inapropiados. Ante esto, Mónica Sánchez, la recordada 'Charito' de 'Al fondo hay sitio', salió en su defensa y señaló públicamente que su pronunciamiento la llena de esperanza de cara al futuro del Perú.