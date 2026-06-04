Mónica Sánchez defiende a hija de Ricardo Sánchez por anunciar voto en contra de Keiko Fujimori. Foto: Composición LR/Captura/TikTok/YouTube

Mónica Sánchez defiende a hija de Ricardo Sánchez por anunciar voto en contra de Keiko Fujimori. Foto: Composición LR/Captura/TikTok/YouTube

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A pocos días de la segunda vuelta de las Elecciones 2026, diversas figuras de renombre van definiendo su voto. Kristen Belmont, hija del excandidato Ricardo Belmont, anunció en sus redes sociales que apoyará la candidatura de Roberto Sánchez y explicó los motivos de su decisión, además de expresar su preocupación por el avance sistemático del gobierno que, según dijo, Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular construyen desde “hace décadas”.

Sus declaraciones generaron ataques en su contra, ya que diversos usuarios empezaron a llenarla de calificativos inapropiados. Ante esto, Mónica Sánchez, la recordada 'Charito' de 'Al fondo hay sitio', salió en su defensa y señaló públicamente que su pronunciamiento la llena de esperanza de cara al futuro del Perú.