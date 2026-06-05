Magaly Medina lanza polémico comentario contra su exabogado Iván Paredes tras su muerte: "Tengo buen chamán"

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El viernes 29 de mayo se confirmó la sorpresiva muerte del abogado peruano Iván Paredes Yataco, conocido por haber defendido a destacados personajes de la farándula local, entre ellos Magaly Medina y Rodrigo González. El letrado permaneció varios días internado en un centro médico antes de su fallecimiento, lo que generó conmoción en el ámbito mediático y entre sus allegados.

Tras su muerte, la expectativa se centraba en un posible pronunciamiento de la figura televisiva de ATV, dado que Paredes fue el último defensor de Yahaira Plasencia durante el juicio contra la presentadora. En la edición más reciente de su pódcast, la popular Urraca rompió el silencio con un comentario inesperado y sarcástico: "Tengo buen chamán", lo que dejó a sus seguidores sorprendidos por el particular tono de su declaración.

Magaly Medina se pronuncia tras la muerte de su exabogado Iván Paredes

En su aparición mediática más reciente, Magaly Medina se refirió al fallecimiento de su exabogado con un comentario que no dejó indiferentes a sus seguidores. “Mi exabogado, el que se estaba enfrentando conmigo se ha muerto”, expresó entre risas, acompañada por el Loco Wagner y Yaco Eskenazi.

La broma continuó cuando el exchico reality de 'Esto es guerra' agregó: “Qué buen brujo, buen chamán”, a lo que Medina replicó con humor: “Sí, tengo buen chamán. Es huachano”.

Sin embargo, tras los momentos jocosos, la conductora mostró un lado más serio y reflexivo. Medina Vela manifestó sentirse traicionada por Paredes.

“Me jugó mal, me jugó mal. Que en paz descanse… ojalá. No miento, pero a mí no me generó (…) me enteré de la muerte un viernes y dije ‘bueno, la vida, acá, terrenalmente se paga todo’”, sentenció Magaly.

La reacción de Magaly Medina al enterarse de que Iván Paredes era abogado de Yahaira Plasencia

Semanas atrás, Magaly Medina se mostró visiblemente sorprendida y contrariada al enterarse de que su antiguo abogado, Iván Paredes Yataco, representaba ahora a Yahaira Plasencia en un caso por presunta difamación.

La presentadora destacó que Paredes había sido su defensor en procesos mediáticos importantes, por lo que su nuevo papel como representante de la parte contraria le parecía una acción inesperada y cargada de tensión profesional.

“Es difícil aceptar que alguien que estuvo de mi lado ahora actúe en mi contra. Me genera incomodidad y cierta incredulidad”, expresó.