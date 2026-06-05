HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Hoy Entrevista a Roberto Sánchez 3 PM
Hoy Entrevista a Roberto Sánchez 3 PM      Hoy Entrevista a Roberto Sánchez 3 PM      Hoy Entrevista a Roberto Sánchez 3 PM      
EN VIVO

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en la hora final | Arde Troya con Juliana Oxenford

Espectáculos

Magaly Medina lanza polémico comentario contra su exabogado Iván Paredes tras su muerte: "Tengo buen chamán"

Días después de la muerte de su exabogado Iván Paredes, Magaly Medina decidió pronunciarse por primera vez y no dudó en 'burlarse' en pleno programa con un sarcástico comentario que no pasó desapercibido para sus seguidores.

Iván Paredes defendía a Yahaira Plasencia en su juicio contra Magaly Medina. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Iván Paredes defendía a Yahaira Plasencia en su juicio contra Magaly Medina. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Escuchar
Resumen
Compartir

El viernes 29 de mayo se confirmó la sorpresiva muerte del abogado peruano Iván Paredes Yataco, conocido por haber defendido a destacados personajes de la farándula local, entre ellos Magaly Medina y Rodrigo González. El letrado permaneció varios días internado en un centro médico antes de su fallecimiento, lo que generó conmoción en el ámbito mediático y entre sus allegados.

Tras su muerte, la expectativa se centraba en un posible pronunciamiento de la figura televisiva de ATV, dado que Paredes fue el último defensor de Yahaira Plasencia durante el juicio contra la presentadora. En la edición más reciente de su pódcast, la popular Urraca rompió el silencio con un comentario inesperado y sarcástico: "Tengo buen chamán", lo que dejó a sus seguidores sorprendidos por el particular tono de su declaración.

PUEDES VER: Magaly Medina enfrenta EN VIVO a Daniela Darcourt por presunto regreso con Waldir Felipa: "No entiendes, mereces algo mejor"

lr.pe

Magaly Medina se pronuncia tras la muerte de su exabogado Iván Paredes

En su aparición mediática más reciente, Magaly Medina se refirió al fallecimiento de su exabogado con un comentario que no dejó indiferentes a sus seguidores. “Mi exabogado, el que se estaba enfrentando conmigo se ha muerto”, expresó entre risas, acompañada por el Loco Wagner y Yaco Eskenazi.

La broma continuó cuando el exchico reality de 'Esto es guerra' agregó: “Qué buen brujo, buen chamán”, a lo que Medina replicó con humor: “Sí, tengo buen chamán. Es huachano”.

Sin embargo, tras los momentos jocosos, la conductora mostró un lado más serio y reflexivo. Medina Vela manifestó sentirse traicionada por Paredes.

“Me jugó mal, me jugó mal. Que en paz descanse… ojalá. No miento, pero a mí no me generó (…) me enteré de la muerte un viernes y dije ‘bueno, la vida, acá, terrenalmente se paga todo’”, sentenció Magaly.

PUEDES VER: Magaly Medina lapida a Christian Domínguez y Karla Tarazona por publicar sugerentes fotos el día de su boda: "Él sale en calzoncillos"

lr.pe

La reacción de Magaly Medina al enterarse de que Iván Paredes era abogado de Yahaira Plasencia

Semanas atrás, Magaly Medina se mostró visiblemente sorprendida y contrariada al enterarse de que su antiguo abogado, Iván Paredes Yataco, representaba ahora a Yahaira Plasencia en un caso por presunta difamación.

La presentadora destacó que Paredes había sido su defensor en procesos mediáticos importantes, por lo que su nuevo papel como representante de la parte contraria le parecía una acción inesperada y cargada de tensión profesional.

“Es difícil aceptar que alguien que estuvo de mi lado ahora actúe en mi contra. Me genera incomodidad y cierta incredulidad”, expresó.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Magaly Medina enfrenta EN VIVO a Daniela Darcourt por presunto regreso con Waldir Felipa: "No entiendes, mereces algo mejor"

Magaly Medina enfrenta EN VIVO a Daniela Darcourt por presunto regreso con Waldir Felipa: "No entiendes, mereces algo mejor"

LEER MÁS
Magaly Medina lapida a Christian Domínguez y Karla Tarazona por publicar sugerentes fotos el día de su boda: "Él sale en calzoncillos"

Magaly Medina lapida a Christian Domínguez y Karla Tarazona por publicar sugerentes fotos el día de su boda: "Él sale en calzoncillos"

LEER MÁS
Magaly Medina desafía a Miguel Trauco y le exige pruebas de las acusaciones de acoso tras mostrar ampay: "Te aguantas"

Magaly Medina desafía a Miguel Trauco y le exige pruebas de las acusaciones de acoso tras mostrar ampay: "Te aguantas"

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Korina Rivadeneira comparte inesperado mensaje tras pasar incómodo momento por atrevidos comentarios de actor peruano: "Solo podía..."

Korina Rivadeneira comparte inesperado mensaje tras pasar incómodo momento por atrevidos comentarios de actor peruano: "Solo podía..."

LEER MÁS
Korina Rivadeneira vive desagradable momento tras atrevidos comentarios de actor peruano en vivo: “¿Me jalas la pita?”

Korina Rivadeneira vive desagradable momento tras atrevidos comentarios de actor peruano en vivo: “¿Me jalas la pita?”

LEER MÁS
Tula Rodríguez rompe su silencio tras ser involucrada en separación de Gisela Valcárcel y Javier Carmona: "Cada uno tiene su verdad"

Tula Rodríguez rompe su silencio tras ser involucrada en separación de Gisela Valcárcel y Javier Carmona: "Cada uno tiene su verdad"

LEER MÁS
Magaly Medina enfrenta EN VIVO a Daniela Darcourt por presunto regreso con Waldir Felipa: "No entiendes, mereces algo mejor"

Magaly Medina enfrenta EN VIVO a Daniela Darcourt por presunto regreso con Waldir Felipa: "No entiendes, mereces algo mejor"

LEER MÁS
La Abuela Norma explota de cólera contra su nieta Zully por pedirle que apoye a Keiko Fujimori en la segunda vuelta: “No voten por esa”

La Abuela Norma explota de cólera contra su nieta Zully por pedirle que apoye a Keiko Fujimori en la segunda vuelta: “No voten por esa”

LEER MÁS
John Kelvin abandonará Perú tras ser condenado a 4 años y 1 día de pena privativa de su libertad: "Nos volveremos a encontrar"

John Kelvin abandonará Perú tras ser condenado a 4 años y 1 día de pena privativa de su libertad: "Nos volveremos a encontrar"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025