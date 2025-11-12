Mark Vito reaparece y envía mensaje a su novia Leslie Echavarría tras supuesta ruptura: “Que showcera eres”

El empresario estadounidense Mark Vito reapareció en redes sociales con un peculiar mensaje dirigido a su novia, Leslie Echevarría, después de que ella anunciara el fin de su relación, aunque luego lo borró. A través de sus historias de Instagram, el exesposo de Keiko Fujimori le pidió a su pareja que lo desbloquee. “Qué showcera eres. Ni te conocía en esa época. No puedes ser tan tóxica. Desbloquéame. No tengo dónde dormir”, escribió el influencer en tono humorístico.

Luego de su supuesta separación, Mark Vito ha compartido un video sketch, en que aparece junto con Leslie Echevarría, dejando entrever que podría tratarse de una broma en pareja, como las que suelen publicar con frecuencia en sus redes sociales.

Mensaje de Mark Vito. Foto: captura Instagram

Mark Vito le pide a su novia desbloquearlo tras supuesto fin de su relación

El exesposo de Keiko Fujimori se volvió tendencia tras enviar un mensaje directo a Leslie Echevarría en medio de su supuesta ruptura. Luego de que la joven confirmara el término de su relación el 11 de noviembre, Mark Vito publicó una historia en la que le pedía que lo desbloquee y pidiendo que no sea "showcera".

En su mensaje, el influencer también ironizó sobre la situación llamándola “tóxica”. También, el empresario compartió un video en tono humorístico en los que se ve a Leslie “botándolo” de su casa, en el que promociona un negocio inmobiliario, aprovechando su situación sentimental.

¿Qué dijo la novia de Mark Vito al anunciar el fin de su relación con el empresario?

Leslie Echevarría utilizó sus redes sociales para informar el término de su relación con Mark Vito. En un mensaje publicado el 11 de noviembre, la joven expresó que su decisión se dio en buenos términos. “Quiero anunciar que lamentablemente he decidido terminar mi relación con Mark. Le agradezco por el tiempo compartido y por las vivencias lindas que tuvimos”, escribió.

Además, Leslie dejó en claro que la ruptura se dio de manera pacífica y con madurez emocional. “Sé que ambos nos llevamos una gran lección de esta etapa y que ese amor se transformará en agradecimiento eterno”, añadió en su publicación luego de las declaraciones de Susy Díaz en 'El valor de la verdad'.