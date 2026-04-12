Mark Vito confiesa que planea tener su primer hijo con su novia, Leslie Echevarría: "Se lo prometí a mi suegra"

Los participantes de 'La Granja VIP Perú' siguen sorprendiendo a sus seguidores. Tras salvarse de la cuarta noche de eliminación del reality de Panamericana TV gracias al voto del público, Mark Vito, exesposo de Keiko Fujimori, confesó sus planes de tener un hijo con su novia, Leslie Echevarría.

La joven empresaria y creadora del programa 'Inglés por un sol' reaccionó a sus revelaciones desde el set de la gala, sin que él se imaginara que ella se encontraba presente. Posteriormente, no dudó en dejarle un cariñoso mensaje al influencer antes de que retomara el encierro para competir una semana más por los S/100.000 de premio.

Mark Vito confiesa planes de tener un hijo con Leslie Echevarría

Todo ocurrió cuando Mark Vito fue invitado a dedicar unas palabras a su novia, la tiktoker Leslie Echevarría, tras salvarse de la eliminación. Con evidente felicidad, el influencer sorprendió al confesar —sin saber que la empresaria lo observaba desde el set a través del monitor—: “Yo prometí a mi suegra que, si me salvaba, le voy a dar un nieto”.

Su manifestación generó emoción entre los demás participantes de 'La Granja VIP Perú', quienes lo aplaudieron efusivamente. Más animado aún, Vito, padre de Kyara y Kaori Villanella fruto de su relación con Keiko Fujimori, reafirmó su compromiso con un toque de humor. “Este gringo sí cumple”, agregó entre sonrisas.

“Te voy a compensar por todo”: Mark Vito a Leslie Echevarría

Tras su revelación, Mark Vito descubrió que Leslie Echevarría lo estaba observando desde el set de la gala, lo que desató su alegría. Aunque por cuestiones técnicas no pudo verla directamente a través del monitor, sí logró conversar brevemente con ella y aprovechó para expresarle cuánto anhelaba su compañía. “I love you so much, muchísimas gracias por todo. Te extraño, no sabes. Amor, por todos los detalles que me das, te voy a recompensar”, manifestó emocionado.

En respuesta, la tiktoker de 27 años —con quien pronto cumplirá un año desde que oficializaron su relación— le aseguró: “Amorcito, te voy a esperar”. Desde que se mostraron públicamente como pareja, Mark Vito y Leslie Echevarría han demostrado la solidez de su vínculo pese a algunos altibajos. En octubre de ese mismo año viajaron juntos a Estados Unidos para que la empresaria conociera a sus suegros. Además, el influencer ha expresado su total apoyo frente al autismo que ella presenta, promoviendo la concienciación sobre esta condición a través de 'La Granja VIP Perú', mientras que ella lo defendió con firmeza tras el episodio de supuesta agresión de parte de Melissa Klug.