HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
14 vehículos chocan en cadena en Pasamayo
14 vehículos chocan en cadena en Pasamayo     14 vehículos chocan en cadena en Pasamayo     14 vehículos chocan en cadena en Pasamayo     
Entretenimiento

Mark Vito presentó a su novia Leslie Echevarría ante su madre en EE.UU., pero joven tomó ‘radical decisión’: “Quería un novio, no un hijo”

Pese a tener solo cinco meses de relación, Mark Vito decidió dar el siguiente paso de su noviazgo con Leslie Echevarría y le presentó a su madre, quienes se dieron conmovedor abrazo. 

Mark Vito y Leslie Echevarría se encuentran en los Estados Unidos. Foto: Composición LR/Instagram.
Mark Vito y Leslie Echevarría se encuentran en los Estados Unidos. Foto: Composición LR/Instagram.

Mark Vito Villanela y su novia Leslie Echevarría dieron un importante paso en su relación amorosa, que ya lleva cinco meses. El empresario la llevó a Estados Unidos para presentársela a su madre y hasta grabó el momento exacto en que ambas se vieron las caras. “Mi amor, nerviosa porque conocerá a mi mamá”, escribió el exesposo de Keiko Fujimori minutos antes del esperado encuentro, mientras su pareja aparecía con el celular en la mano, gafas negras, short y polo deportivo.

Al llegar al aeropuerto, la progenitora de Mark Vito los esperaba y, al ver a Leslie Echevarría, se dieron un emotivo abrazo. La escena dejó en claro que la madre aceptó a la nueva pareja de su hijo, ya que se mostró muy sonriente y cordial. Sin embargo, horas después, nadie imaginaba lo que sucedería: la influencer hizo una fuerte revelación en Instagram: “Quería un novio, no un hijo”, tras notar la gran relación entre madre y el norteamericano.

PUEDES VER: Mark Vito Villanella viaja con Leslie Echevarría a Estados Unidos, pero ocurre lo impensado: “No tiene para pagar el taxi”

lr.pe

Novia de Mark Vito toma ‘radical decisión’ tras conocer a la madre del norteamericano

Horas después del primer encuentro entre Leslie Echevarría y su suegra, la pareja se dirigía a la casa de la madre de Mark Vito, cuando la influencer tomó una ‘radical decisión’ que sorprendió y provocó risas entre los usuarios.

En el video, al ingresar a la casa, se ve a Leslie devolver a Vito Villanela a su madre con la siguiente frase: “Se lo devuelvo a su mamá porque quería un novio, no un hijo”, mientras se retira del domicilio, dejando al empresario sonriendo junto a su madre, quien no entendía lo que ocurriría. Pero todo se trató de un video para divertir a los cibernautas en las redes sociales.

PUEDES VER: Mark Vito Villanella confiesa que nunca ha trabajado y recibe fuerte crítica de su 'suegra': "Eres un vagazo"

lr.pe

Usuarios reaccionaron al primer encuentro entre Leslie Echevarría y madre de Mark Vito

En la caja de comentarios del video en Instagram, cientos de comentarios felicitaron a Leslie Echevarría por su romance con Mark Vito y por tener a una suegra muy linda que la quiere.

“Que hermosa su madre”, “Las madres siempre apoyando a sus hijos”, “Pensó que eras una de sus nietas”, “La vida es una comedia”, “Diviértanse, se lo merecen”, “Que linda la señora, felicidades”, “Tu suegra te quiere mucho, Leslie”, fueron algunos de los cientos de mensajes que se leyeron.  

Notas relacionadas
Mark Vito Villanella confiesa que nunca ha trabajado y recibe fuerte crítica de su 'suegra': "Eres un vagazo"

Mark Vito Villanella confiesa que nunca ha trabajado y recibe fuerte crítica de su 'suegra': "Eres un vagazo"

LEER MÁS
Mark Vito Villanella viaja con Leslie Echevarría a Estados Unidos, pero ocurre lo impensado: “No tiene para pagar el taxi”

Mark Vito Villanella viaja con Leslie Echevarría a Estados Unidos, pero ocurre lo impensado: “No tiene para pagar el taxi”

LEER MÁS
Mark Vito se rehúsa a confirmar infidelidad a Keiko Fujimori y sorprende con polémica declaración: "Le deseo lo mejor"

Mark Vito se rehúsa a confirmar infidelidad a Keiko Fujimori y sorprende con polémica declaración: "Le deseo lo mejor"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mamá de Jefferson Farfán habría llorado y llamado a su sobrino ‘Cri Cri’ tras salir de la cárcel: “Siempre creí en ti”

Mamá de Jefferson Farfán habría llorado y llamado a su sobrino ‘Cri Cri’ tras salir de la cárcel: “Siempre creí en ti”

LEER MÁS
Christian Cueva sorprende al someterse a retoque para aumentar la libido: Pamela Franco también lo hizo meses atrás

Christian Cueva sorprende al someterse a retoque para aumentar la libido: Pamela Franco también lo hizo meses atrás

LEER MÁS
Hija de Katia Condos y Federico Salazar reaparece para apoyar a su madre y le dedica emotivo mensaje: "Súper orgullosa"

Hija de Katia Condos y Federico Salazar reaparece para apoyar a su madre y le dedica emotivo mensaje: "Súper orgullosa"

LEER MÁS
Leyla Chihuán se emociona con tremendo regalo de su novia por sus 50 años: así la sorprendió la joven

Leyla Chihuán se emociona con tremendo regalo de su novia por sus 50 años: así la sorprendió la joven

LEER MÁS
Nidia Bermejo, actriz de ‘Al fondo hay sitio’, es acusada de tratar mal a perro callejero: "Los animales merecen un respeto"

Nidia Bermejo, actriz de ‘Al fondo hay sitio’, es acusada de tratar mal a perro callejero: "Los animales merecen un respeto"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Entretenimiento

Mamá de Jefferson Farfán habría llorado y llamado a su sobrino ‘Cri Cri’ tras salir de la cárcel: “Siempre creí en ti”

Giorgio Armani: esta es la fortuna y herencia que deja el famoso diseñador de moda tras su muerte

Cazzu revela que Christian Nodal no la autoriza viajar con Inti desde hace un año: “Tenemos el control sobre ti y tu hija”

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota