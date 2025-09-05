Mark Vito Villanela y su novia Leslie Echevarría dieron un importante paso en su relación amorosa, que ya lleva cinco meses. El empresario la llevó a Estados Unidos para presentársela a su madre y hasta grabó el momento exacto en que ambas se vieron las caras. “Mi amor, nerviosa porque conocerá a mi mamá”, escribió el exesposo de Keiko Fujimori minutos antes del esperado encuentro, mientras su pareja aparecía con el celular en la mano, gafas negras, short y polo deportivo.

Al llegar al aeropuerto, la progenitora de Mark Vito los esperaba y, al ver a Leslie Echevarría, se dieron un emotivo abrazo. La escena dejó en claro que la madre aceptó a la nueva pareja de su hijo, ya que se mostró muy sonriente y cordial. Sin embargo, horas después, nadie imaginaba lo que sucedería: la influencer hizo una fuerte revelación en Instagram: “Quería un novio, no un hijo”, tras notar la gran relación entre madre y el norteamericano.

Novia de Mark Vito toma ‘radical decisión’ tras conocer a la madre del norteamericano

Horas después del primer encuentro entre Leslie Echevarría y su suegra, la pareja se dirigía a la casa de la madre de Mark Vito, cuando la influencer tomó una ‘radical decisión’ que sorprendió y provocó risas entre los usuarios.

En el video, al ingresar a la casa, se ve a Leslie devolver a Vito Villanela a su madre con la siguiente frase: “Se lo devuelvo a su mamá porque quería un novio, no un hijo”, mientras se retira del domicilio, dejando al empresario sonriendo junto a su madre, quien no entendía lo que ocurriría. Pero todo se trató de un video para divertir a los cibernautas en las redes sociales.

Usuarios reaccionaron al primer encuentro entre Leslie Echevarría y madre de Mark Vito

En la caja de comentarios del video en Instagram, cientos de comentarios felicitaron a Leslie Echevarría por su romance con Mark Vito y por tener a una suegra muy linda que la quiere.

“Que hermosa su madre”, “Las madres siempre apoyando a sus hijos”, “Pensó que eras una de sus nietas”, “La vida es una comedia”, “Diviértanse, se lo merecen”, “Que linda la señora, felicidades”, “Tu suegra te quiere mucho, Leslie”, fueron algunos de los cientos de mensajes que se leyeron.