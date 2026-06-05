Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Jefferson Farfán no dejó pasar la oportunidad de lanzar un mensaje directo y provocador a Magaly Medina durante su pódcast 'Enfocados', en el que recordó que la conductora aún le paga la indemnización establecida por la Corte Suprema.

La suma asciende a S/350.000 tras el fallo que lo favoreció en el juicio por difamación agravada, vinculado a un episodio de invasión de su privacidad. El exseleccionado nacional enfatizó que los pagos se realizan en cuotas y añadió un tono irónico y burlón: "No te arroches y ¡anda a barrer las calles!… Echa, echa, no te voy a regalar nada".

Jefferson Farfán manda a Magaly Medina a "barrer las calles"

El exfutbolista de Alianza Lima aprovechó la presencia de Jean Deza, invitado al pódcast, para recordar los 'ampays' del programa de Magaly Medina que marcaron su carrera y dar contexto sobre los conflictos mediáticos.

El exfutbolista comentó: "Me ampayaron como cinco veces… tenía contrato con Magaly, tenía un porcentaje. Tú sabes, money es money; si no pregúntale al de la derecha (Farfán)".

Ante estas declaraciones, la Foquita reafirmó que Medina aún le abona la indemnización de manera parcial y le envió un mensaje directo. "Yo no sé por qué se arrocha, anda a barrer, se paltea", expresó entre risas.

Magaly Medina había expresado su molestia tras perder juicio con Farfán

Por su parte, hace varias semanas, Magaly Medina había mostrado su indignación al referirse al pago que deberá efectuar a Jefferson Farfán. La periodista reveló que la suma asciende a S/350.000, luego de que el fallo judicial determinara su responsabilidad por violación de la intimidad agravada, relacionada con la expareja de Farfán, Yahaira Plasencia.

La figura de ATV explicó con molestia: "S/350.000 le tengo que pagar a Farfán porque dice que lo miré por la ventana. ¡Caray, no me metí a su cuarto! Lo miré por la terraza de su departamento".

El conflicto evidencia la mezcla entre la esfera legal y la exposición mediática de ambos protagonistas. Magaly Medina deberá, además, cumplir 138 jornadas de servicio comunitario como parte de la sentencia emitida por la Corte Suprema.