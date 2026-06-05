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Jefferson Farfán se burla de Magaly Medina tras ganarle juicio por S/350.000: "Se arrocha, ¡anda a barrer las calles!"

Jefferson Farfán recordó a Magaly Medina que debe pagarle S/350.000 por indemnización tras perder el juicio por difamación, mientras la conductora muestra su indignación ante la sentencia judicial. "Se paltea, anda a barrer", le dijo la Foquita.

Magaly Medina perdió su juicio contra Jefferson Farfán. Foto: Composición LR/Captura/Youtube
Magaly Medina perdió su juicio contra Jefferson Farfán. Foto: Composición LR/Captura/Youtube
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Jefferson Farfán no dejó pasar la oportunidad de lanzar un mensaje directo y provocador a Magaly Medina durante su pódcast 'Enfocados', en el que recordó que la conductora aún le paga la indemnización establecida por la Corte Suprema.

La suma asciende a S/350.000 tras el fallo que lo favoreció en el juicio por difamación agravada, vinculado a un episodio de invasión de su privacidad. El exseleccionado nacional enfatizó que los pagos se realizan en cuotas y añadió un tono irónico y burlón: "No te arroches y ¡anda a barrer las calles!… Echa, echa, no te voy a regalar nada".

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Jefferson Farfán manda a Magaly Medina a "barrer las calles"

El exfutbolista de Alianza Lima aprovechó la presencia de Jean Deza, invitado al pódcast, para recordar los 'ampays' del programa de Magaly Medina que marcaron su carrera y dar contexto sobre los conflictos mediáticos.

El exfutbolista comentó: "Me ampayaron como cinco veces… tenía contrato con Magaly, tenía un porcentaje. Tú sabes, money es money; si no pregúntale al de la derecha (Farfán)".

Ante estas declaraciones, la Foquita reafirmó que Medina aún le abona la indemnización de manera parcial y le envió un mensaje directo. "Yo no sé por qué se arrocha, anda a barrer, se paltea", expresó entre risas.

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Magaly Medina había expresado su molestia tras perder juicio con Farfán

Por su parte, hace varias semanas, Magaly Medina había mostrado su indignación al referirse al pago que deberá efectuar a Jefferson Farfán. La periodista reveló que la suma asciende a S/350.000, luego de que el fallo judicial determinara su responsabilidad por violación de la intimidad agravada, relacionada con la expareja de Farfán, Yahaira Plasencia.

La figura de ATV explicó con molestia: "S/350.000 le tengo que pagar a Farfán porque dice que lo miré por la ventana. ¡Caray, no me metí a su cuarto! Lo miré por la terraza de su departamento".

El conflicto evidencia la mezcla entre la esfera legal y la exposición mediática de ambos protagonistas. Magaly Medina deberá, además, cumplir 138 jornadas de servicio comunitario como parte de la sentencia emitida por la Corte Suprema.

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