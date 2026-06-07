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Tras participar en la jornada electoral de la segunda vuelta, la conductora de televisión Magaly Medina volvió a colocarse en el centro de la polémica al pronunciarse sobre las acusaciones relacionadas con su exabogado fallecido, Iván Paredes. La figura mediática negó categóricamente haber emitido burlas contra el letrado y defendió su derecho a expresar opiniones sobre hechos del pasado.

La controversia surge luego de que el entorno del doctor y su estudio de abogados difundieran un comunicado en el que cuestionan los comentarios de la periodista y aseguran contar con información que respaldaría intentos de comunicación vinculados a su equipo de producción.

Magaly Medina niega burlas en contra de abogado Iván Paredes

Magaly Medina fue tajante al rechazar haber faltado el respeto a su exabogado Iván Paredes. “No me he burlado. He dado mi opinión. Además, por más que una persona se muera, voy a opinar de él cuando esa persona trató de hacerme tanto daño”, declaró la conductora para las cámaras de Trome, dejando en claro que su postura no ha cambiado tras el fallecimiento del letrado.

La presentadora también sostuvo que mantiene una visión negativa del abogado pese a su muerte. “Yo como ser humano, tengo una idea de ese señor bien fea. Tengo un concepto pésimo, así se haya muerto o no. Por eso dije: ‘Que descanse en paz’, pero mi concepto nadie lo va a cambiar”, afirmó, insistiendo en que su percepción está basada en experiencias previas.

Además, agregó que, según su versión, “ese señor armó una argucia para atacarme de la manera más vil”, reforzando la tensión en torno al caso.

El reto de Magaly Medina contra el estudio de su exabogado

En medio de la controversia, Magaly Medina también respondió al estudio de abogados de Iván Paredes, que había advertido sobre la existencia de material relacionado con supuestos intentos de comunicación.

La conductora no dudó en desafiar públicamente a la defensa legal del letrado: “Sácalo. De mi parte no hay temor alguno, sino de ellos (...) El estudio sigue con su matonería, matonesco viniendo de un estudio, porque es amenazante al decir: ‘El teléfono existe. A ver, sácalo, si no te demando yo’”, expresó con firmeza.

El estudio de abogados, por su parte, emitió un comunicado en el que señaló: “Resulta fundamental enfatizar que el celular del Dr. Paredes EXISTE, por lo que exigimos a Magaly Medina se abstenga de emitir cualquier comentario, especialmente burlas, sobre una persona fallecida con quien mantuvo diversas conversaciones”.