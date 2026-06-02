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Magaly Medina desafía a Miguel Trauco y le exige pruebas de las acusaciones de acoso tras mostrar ampay: "Te aguantas"

La conductora Magaly Medina respondió con firmeza a la denuncia presentada por el futbolista, negó haber realizado seguimientos en su contra y lo retó a demostrar con pruebas las acusaciones de supuesto acoso.

Miguel Trauco denunció a Magaly Medina tras ampay. Foto: composición LR/difusión/ATV
Miguel Trauco denunció a Magaly Medina tras ampay. Foto: composición LR/difusión/ATV
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Magaly Medina inició la edición del 1 de junio de su programa y respondió con dureza a Miguel Trauco, luego de que el futbolista presentara una denuncia en la que acusa a la conductora y a su equipo de realizar un supuesto acoso y seguimiento constante. La popular Urraca rechazó las acusaciones y aseguró que las imágenes difundidas en su reciente ampay fueron captadas en la vía pública.

La presentadora defendió el trabajo de sus reporteros y sostuvo que no existió ningún seguimiento previo contra el jugador de Sport Boys. Además, remarcó que las imágenes fueron obtenidas de manera circunstancial mientras su equipo realizaba su habitual labor periodística. "Si te encontramos en la calle haciendo algo que tú no quieres que yo lo saque siendo tú una figura pública, pues te aguantas porque esta noche el Perú entero va a ver las imágenes", manifestó.

PUEDES VER: Miguel Trauco denuncia a Magaly Medina para impedir que exponga imágenes con mujer en su camioneta

lr.pe

Magaly Medina niega haber seguido a Miguel Trauco para obtener el ampay

Antes de emitir las imágenes de Miguel Trauco junto a una mujer dentro de una camioneta, Magaly Medina dedicó varios minutos de su programa a responder a las acusaciones del futbolista. Según explicó, el deportista presentó una denuncia en la que señala que habría sido seguido por vehículos vinculados a su programa de televisión.

La presentadora rechazó tajantemente esa versión y aseguró que sus reporteros no realizan seguimientos permanentes a los personajes públicos. Según indicó, su equipo suele permanecer atento en diversos lugares frecuentados por figuras conocidas, como discotecas, bares y restaurantes, por lo que el encuentro con el futbolista se produjo de manera casual.

"Él denuncia acá el seguimiento porque no sabe exactamente si hubo un seguimiento o no. Acá dice que un carro de tal placa lo siguió de un programa de televisión de Magaly Medina y un programa de televisión de Willax. O sea, que se ponga de acuerdo", comentó la conductora al cuestionar la versión presentada por Trauco.

PUEDES VER: Futbolista Miguel Trauco es captado de madrugada con misteriosa mujer que no es su novia: Magaly Medina muestra imágenes

lr.pe

Magaly reta a Miguel Trauco a demostrar el supuesto acoso

Durante la lectura del documento policial, la Urraca reveló que el futbolista sostiene que viene siendo observado por su programa desde hace varios años. Incluso, señala que existiría una vulneración de su intimidad personal y familiar debido a los presuntos seguimientos reiterativos.

Sin embargo, la conductora afirmó que una acusación de acoso debe estar respaldada por pruebas concretas. En ese sentido, desafió públicamente al jugador a demostrar que existe un seguimiento sistemático por parte de ella o de sus reporteros. “Yo acá lo reto a Miguel Trauco a que me demuestre que esto es así. El acoso es una figura legal que tiene que ser, tienes que demostrar un ataque o un seguimiento sistémico que tienes que demostrar que yo te acoso, que mis reporteros te acosan mañana, tarde y noche con pruebas, videos, fotografías”, señaló.

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