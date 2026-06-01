José Rosillo, otro finalista de 'Yo soy', recibió un emotivo saludo del artista Marcello Motta. | Fotos: Instagram.

José Rosillo, otro finalista de 'Yo soy', recibió un emotivo saludo del artista Marcello Motta. | Fotos: Instagram.

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El sábado 30 de mayo se realizó la gran final de 'Yo soy', programa que tuvo como ganador a Josué Rivaldo, imitador de Raphael. Antes de la gala decisiva, uno de los finalistas fue sorprendido por el artista. Se trata de José Rosillo, quien expresó su emoción por las sentidas palabras del cantante Marcello Motta.

A través de sus redes sociales, el imitador de Marcello Motta en 'Yo soy' compartió un video donde el líder del grupo de rock Amén lo felicita por su talento y desempeño.

'Hola, José, aprovechamos este mensaje para decirte que la hemos pasado muy bien mirando las imitaciones, no solo mías, sino también de la banda', se le escucha decir a Motta.

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Imitador de Marcello Motta recibe saludo del artista

José Rosillo, quien quedó en cuarto lugar en la reciente temporada de 'Yo soy', recibió cálidas palabras de Marcello Motta y los aplausos de otros miembros de la banda Amén, como Henry Ueunten, Sebastian Roca, Nathan Chara, Maluki Santacruz y Manuel Chávez.

'Ha sido muy divertido y muy grato ver la onda que tienes con las canciones y con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo y vamos para adelante. Nos vemos en la ruta. ¡Felicidades!', es el mensaje que dejó el intérprete de temas como 'Decir adiós', 'Te quiero', 'Fin del tiempo', 'Sé que tú no estás', entre otras.

'Madurar es aceptar que José fue el mejor de Yo soy, él era el más completo, y las ideas nunca se acababan. Ganó un cantante que era simple en personaje, él merecía ganar', 'Fíjate que yo no conocía a Motta o Amén, por tu imitación los conocí, pero aun así nunca he sido fan de ellos, pero eres tan increíble que solo por ti veía el programa', 'La verdad mi preferido era Marcello Motta, pero triste, pero Raphael lo hace muy bien' y 'Es que sinceramente todas sus presentaciones fueron diez sobre diez. Disfruté tanto cada una de ellas'; fueron algunos de los comentarios en TikTok.