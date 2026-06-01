HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resumen del debate presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
Resumen del debate presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez     Resumen del debate presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez     Resumen del debate presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez     
Espectáculos

Marcello Motta, vocalista de Amén, opina por primera vez sobre su imitador de ‘Yo soy’ y revela si le gusta o no la imitación: “Ha sido muy grato”

José Rosillo, cuarto lugar de 'Yo soy', compartió un video donde Marcello Motta elogió su talento. El líder de Amén expresó su aprecio por las imitaciones y celebró la conexión con sus canciones.

José Rosillo, otro finalista de 'Yo soy', recibió un emotivo saludo del artista Marcello Motta.
José Rosillo, otro finalista de 'Yo soy', recibió un emotivo saludo del artista Marcello Motta. | Fotos: Instagram.
Escuchar
Resumen
Compartir

El sábado 30 de mayo se realizó la gran final de 'Yo soy', programa que tuvo como ganador a Josué Rivaldo, imitador de Raphael. Antes de la gala decisiva, uno de los finalistas fue sorprendido por el artista. Se trata de José Rosillo, quien expresó su emoción por las sentidas palabras del cantante Marcello Motta.

A través de sus redes sociales, el imitador de Marcello Motta en 'Yo soy' compartió un video donde el líder del grupo de rock Amén lo felicita por su talento y desempeño.

'Hola, José, aprovechamos este mensaje para decirte que la hemos pasado muy bien mirando las imitaciones, no solo mías, sino también de la banda', se le escucha decir a Motta.

PUEDES VER: Corazón Serrano borra a Ana Lucía Urbina de sus últimas publicaciones en redes sociales y aumenta rumores de su salida

lr.pe

Imitador de Marcello Motta recibe saludo del artista

José Rosillo, quien quedó en cuarto lugar en la reciente temporada de 'Yo soy', recibió cálidas palabras de Marcello Motta y los aplausos de otros miembros de la banda Amén, como Henry Ueunten, Sebastian Roca, Nathan Chara, Maluki Santacruz y Manuel Chávez.

'Ha sido muy divertido y muy grato ver la onda que tienes con las canciones y con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo y vamos para adelante. Nos vemos en la ruta. ¡Felicidades!', es el mensaje que dejó el intérprete de temas como 'Decir adiós', 'Te quiero', 'Fin del tiempo', 'Sé que tú no estás', entre otras.

'Madurar es aceptar que José fue el mejor de Yo soy, él era el más completo, y las ideas nunca se acababan. Ganó un cantante que era simple en personaje, él merecía ganar', 'Fíjate que yo no conocía a Motta o Amén, por tu imitación los conocí, pero aun así nunca he sido fan de ellos, pero eres tan increíble que solo por ti veía el programa', 'La verdad mi preferido era Marcello Motta, pero triste, pero Raphael lo hace muy bien' y 'Es que sinceramente todas sus presentaciones fueron diez sobre diez. Disfruté tanto cada una de ellas'; fueron algunos de los comentarios en TikTok.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Imitador de Raphael confiesa el drama que vivió antes de ganar la final de 'Yo soy grandes batallas' 2026: "Muchos sacrificios"

Imitador de Raphael confiesa el drama que vivió antes de ganar la final de 'Yo soy grandes batallas' 2026: "Muchos sacrificios"

LEER MÁS
¡Campeón de campeones! Imitador de Raphael gana la gran final de 'Yo soy grandes batallas' 2026 al derrotar a Pedro Infante

¡Campeón de campeones! Imitador de Raphael gana la gran final de 'Yo soy grandes batallas' 2026 al derrotar a Pedro Infante

LEER MÁS
Final Yo Soy Grandes Batallas 2026 EN VIVO: Raphael se consagra como el campeón de la temporada al derrotar a Pedro Infante

Final Yo Soy Grandes Batallas 2026 EN VIVO: Raphael se consagra como el campeón de la temporada al derrotar a Pedro Infante

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tatiana Astengo comparte duro mensaje contra Keiko Fujimori tras debate con Roberto Sánchez: "Traicionó a su familia y ¿crees que no te traicionará a ti?"

Tatiana Astengo comparte duro mensaje contra Keiko Fujimori tras debate con Roberto Sánchez: "Traicionó a su familia y ¿crees que no te traicionará a ti?"

LEER MÁS
Federico Salazar lapida a Keiko Fujimori y Fuerza Popular y asegura que hicieron un "desastre" en el Congreso: "Destruyó este país"

Federico Salazar lapida a Keiko Fujimori y Fuerza Popular y asegura que hicieron un "desastre" en el Congreso: "Destruyó este país"

LEER MÁS
Joaquín de Orbegoso revela cómo se lleva con Federico Salazar tras separarse de su hermana Katia Condos: "Paso a paso"

Joaquín de Orbegoso revela cómo se lleva con Federico Salazar tras separarse de su hermana Katia Condos: "Paso a paso"

LEER MÁS
Pamela López rompe en llanto al revelar que Christian Cueva la dejó sin casa a ella y sus hijos en Trujillo: "Me quitó todo"

Pamela López rompe en llanto al revelar que Christian Cueva la dejó sin casa a ella y sus hijos en Trujillo: "Me quitó todo"

LEER MÁS
Katy Jara deja conmovedor mensaje tras saber que Roberto Sánchez se reunió con pastores evangélicos antes del debate presidencial

Katy Jara deja conmovedor mensaje tras saber que Roberto Sánchez se reunió con pastores evangélicos antes del debate presidencial

LEER MÁS
Muere Iván Paredes Yataco, exabogado de Magaly Medina y último defensor de Yahaira Plasencia, tras luchar por su vida en centro de salud

Muere Iván Paredes Yataco, exabogado de Magaly Medina y último defensor de Yahaira Plasencia, tras luchar por su vida en centro de salud

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (5% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (5% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025