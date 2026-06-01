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Miguel Trauco denuncia a Magaly Medina para impedir que exponga imágenes con mujer en su camioneta

Magaly Medina ignoró el pedido del futbolista Miguel Trauco y expuso video comprometedor en el que una joven mujer aparece acomodándose el pantalón y sin zapatos, tras salir de su camioneta.

Magaly Medina leyó en vivo las dos cartas notariales que Miguel Trauco le envió. Foto: ATV.
Magaly Medina leyó en vivo las dos cartas notariales que Miguel Trauco le envió. Foto: ATV.
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Miguel Trauco denunció a Magaly Medina y al equipo de 'Magaly TV: la firme' por el presunto delito de acoso, en un intento por evitar que salieran al aire las comprometedoras imágenes en las que aparece junto a una mujer al salir de su camioneta. En el video, ella es captada sin zapatos y acomodándose el pantalón.

Fue la propia presentadora quien, al inicio de su programa, leyó las dos cartas notariales que el futbolista de Sport Boys le envió. “Nos mandó dos cartas, una denuncia por violación de la libertad personal, acoso y violación a la intimidad. Nos dice que no podemos pasar imágenes de él, nos prohíbe difundir cualquier video de sus cámaras o intermediarios entre las 2:00 y las 4.30 a. m. ¿O sea que si lo grabábamos antes sí podíamos? ¿Qué habrá hecho? Su conciencia”, expresó Magaly.

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¿Magaly Medina sacó las imágenes de Miguel Trauco con una mujer en su camioneta?

Magaly Medina negó la versión de Miguel Trauco y aclaró que su equipo solo recorre lugares de diversión frecuentados por figuras de la farándula, pero no realiza seguimientos individuales. “Nos interesa tres pepinos lo que Miguel Trauco haga o deje de hacer”, señaló la conductora antes de emitir, al final de su programa, el ampay del futbolista con una mujer.

Si bien en el material no se observa un beso, sí aparecen escenas comprometedoras: la joven es captada fuera de la camioneta, acomodándose el pantalón y sin zapatos. Además, la ventana del vehículo luce empañada. “No somos inocentes”, declaró de manera sarcástica la conductora.

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Magaly Medina reta a Miguel Trauco

“Lo reto a Miguel Trauco a demostrarme que lo acoso, con pruebas, videos, fotografías. Tienes que demostrar que ese acoso te ha causado algún daño o perjuicio psicológico. Somos paparazzi, si te encontramos en la calle haciendo algo, te aguantas. Esta noche el Perú verá. Ya vieron el auto rana (de Christian Domínguez), este es parecido”, expresó Magaly.

Por otra parte, el futbolista anunció la tarde del lunes 1 de junio que estaba soltero desde hacía tres meses, tras poner fin a su relación con la actriz Mariella Arévalo.

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