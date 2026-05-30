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Exesposa de Miguel Trauco revela múltiples infidelidades del futbolista y asegura estar mejor sin él: "Todo tiene su límite"

Karla Gálvez recordó el difícil proceso que vivió tras su separación de Miguel Trauco y aseguró que, aunque perdonó varias infidelidades, llegó un momento en el que decidió poner fin a la relación.

Karla Gálvez asegura que se encuentra mejor sin Miguel Trauco. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Instagram
Karla Gálvez asegura que se encuentra mejor sin Miguel Trauco. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Instagram
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Karla Gálvez, exesposa de Miguel Trauco, volvió a referirse al fin de su matrimonio con el futbolista peruano y sorprendió al sincerarse sobre algunos de los episodios más complicados que enfrentó durante la relación. La tarapotina aseguró que atravesó un proceso doloroso antes de tomar la decisión definitiva de separarse.

Durante una reciente entrevista, explicó que priorizó su bienestar emocional y el de sus hijos luego de la ruptura con el actual jugador de Sport Boys del Callao. Además, confesó que en más de una oportunidad decidió perdonar situaciones que afectaron la confianza dentro de la relación, aunque finalmente reconoció que llegó a un límite que no estaba dispuesta a seguir tolerando.

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Exesposa de Miguel Trauco reconoce que el futbolista le fue infiel varias veces

Al recordar su historia con el exseleccionado nacional, Karla Gálvez afirmó que la separación fue una de las etapas más difíciles de su vida. Sin embargo, sostuvo que con el tiempo entendió que alejarse era la mejor decisión para ella y su familia.

“Siempre digo que lo mejor que hice fue separarme y lo más bonito que tengo son mis dos hijos”, señaló durante la conversación. Asimismo, la exesposa de Miguel Trauco reconoció que perdonó varias infidelidades mientras estuvo casada con el futbolista.

“He perdonado infidelidades, no lo voy a negar, pero todo tiene su límite”, expresó de manera contundente. En otro momento de la entrevista, también compartió una opinión general sobre las relaciones sentimentales y manifestó que actualmente prefiere mantenerse soltera, enfocada en sus proyectos personales y familiares.

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Karla Gálvez guarda distancia con Miguel Trauco

Consultada sobre la relación actual que mantiene con Miguel Trauco tras el divorcio, dejó en claro que no busca construir un vínculo cercano con el padre de sus hijos. Según explicó, su principal interés es que el lateral izquierdo mantenga una relación saludable con los menores y cumpla con sus responsabilidades.

“No me interesa tener una relación con el padre de mis hijos, solo que él se lleve bien con ellos, que los vea y que no les falte nada”, afirmó.

“Su vida personal la va a llevar como él quiera, no yo. Puede estar con quien quiera”, añadió, marcando distancia respecto de cualquier aspecto sentimental relacionado con el futbolista.

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