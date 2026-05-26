Magaly Medina cuestiona juicio que perdió ante Nadeska Widausky por S/30.000: "Extrañamente lo ganó"

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Tras la reciente captura de Nadeska Widausky por orden de la justicia de Bélgica, Magaly Medina volvió a pronunciarse sobre el juicio por difamación que perdió frente a la exbailarina en 2023 y cuestionó duramente la decisión del Poder Judicial. La conductora recordó que fue demandada luego de emitir informes sobre los escándalos policiales que rodeaban a la modelo años atrás y aseguró que nunca afirmó directamente que ella estuviera involucrada en delitos.

“Increíblemente dos salas judiciales le dieron la razón. Ella estaba en Bélgica, paseándose lindo, y de allá supongo que pagaba al abogado que le veía los casos acá y extrañamente, ese caso lo ganó”, comentó indignada durante su programa.

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Magaly Medina recuerda la demanda de Nadeska Widausky

Durante su programa, Magaly Medina explicó que tanto su espacio televisivo como otros noticieros cubrieron en su momento los hechos policiales que vinculaban públicamente a Nadeska Widausky con personajes relacionados con el mundo delictivo. Según contó, su intención fue únicamente informar sobre hechos que ya eran de conocimiento público.

“Todos los noticieros hicimos nota sobre eso, incluido mi programa donde dije que ella estaría vinculada a estos hechos escandalosos y estos hechos policiales”, sostuvo la conductora. Además, recordó que años atrás incluso llegó a entrevistar a la exbailarina cuando pedía ayuda por temor a sufrir un atentado contra su vida.

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“La entrevisté además en la clandestinidad, cuando ella solicitaba ayuda porque temía por su vida porque en su presencia habían asesinado a un amigo suyo”, relató la 'Urraca'. Sin embargo, tiempo después, la exbailarina utilizó una nota emitida en 2020 como sustento para demandarla por difamación.

La conductora de televisión también reveló que el proceso judicial terminó prescribiendo, motivo por el cual nunca llegó a pagar los S/30.000 de reparación civil que inicialmente le ordenaron cancelar. Para Magaly Medina, resulta llamativo que años después de aquel juicio, Nadeska Widausky haya sido capturada por graves acusaciones provenientes de Bélgica.