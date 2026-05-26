HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Magaly Medina cuestiona juicio que perdió ante Nadeska Widausky por S/30.000: "Extrañamente lo ganó"

La conductora Magaly Medina recordó cuando fue demandada por difamación tras informar sobre los escándalos policiales que rodeaban a la exbailarina Nadeska Widausky.

Magaly Medina contó la vez que Nadeska le ganó un juicio. Foto: composición LR/ATV
Magaly Medina contó la vez que Nadeska le ganó un juicio. Foto: composición LR/ATV
Escuchar
Resumen
Compartir

Tras la reciente captura de Nadeska Widausky por orden de la justicia de Bélgica, Magaly Medina volvió a pronunciarse sobre el juicio por difamación que perdió frente a la exbailarina en 2023 y cuestionó duramente la decisión del Poder Judicial. La conductora recordó que fue demandada luego de emitir informes sobre los escándalos policiales que rodeaban a la modelo años atrás y aseguró que nunca afirmó directamente que ella estuviera involucrada en delitos.

“Increíblemente dos salas judiciales le dieron la razón. Ella estaba en Bélgica, paseándose lindo, y de allá supongo que pagaba al abogado que le veía los casos acá y extrañamente, ese caso lo ganó”, comentó indignada durante su programa.

PUEDES VER: Nadeska Widausky fue detenida por Interpol tras orden de captura en Bélgica por presunto proxenetismo y tráfico de drogas

lr.pe

Magaly Medina recuerda la demanda de Nadeska Widausky

Durante su programa, Magaly Medina explicó que tanto su espacio televisivo como otros noticieros cubrieron en su momento los hechos policiales que vinculaban públicamente a Nadeska Widausky con personajes relacionados con el mundo delictivo. Según contó, su intención fue únicamente informar sobre hechos que ya eran de conocimiento público.

“Todos los noticieros hicimos nota sobre eso, incluido mi programa donde dije que ella estaría vinculada a estos hechos escandalosos y estos hechos policiales”, sostuvo la conductora. Además, recordó que años atrás incluso llegó a entrevistar a la exbailarina cuando pedía ayuda por temor a sufrir un atentado contra su vida.

PUEDES VER: Jazmin Pinedo gana juicio a Latina tras cuatro años de proceso legal y revelan la millonaria cifra que recibirá la conductora de televisión

lr.pe

“La entrevisté además en la clandestinidad, cuando ella solicitaba ayuda porque temía por su vida porque en su presencia habían asesinado a un amigo suyo”, relató la 'Urraca'. Sin embargo, tiempo después, la exbailarina utilizó una nota emitida en 2020 como sustento para demandarla por difamación.

La conductora de televisión también reveló que el proceso judicial terminó prescribiendo, motivo por el cual nunca llegó a pagar los S/30.000 de reparación civil que inicialmente le ordenaron cancelar. Para Magaly Medina, resulta llamativo que años después de aquel juicio, Nadeska Widausky haya sido capturada por graves acusaciones provenientes de Bélgica.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Pedro Aquino es captado celebrando con su esposa pese a que ella anunció su divorcio tras ampay con modelo

Pedro Aquino es captado celebrando con su esposa pese a que ella anunció su divorcio tras ampay con modelo

LEER MÁS
Cantante Marisol anuncia demanda contra Magaly Medina por presuntos comentarios discriminatorios: “Una cosa es que critiquen y otra insultar”

Cantante Marisol anuncia demanda contra Magaly Medina por presuntos comentarios discriminatorios: “Una cosa es que critiquen y otra insultar”

LEER MÁS
Melcochita y su novia de 22 años sorprenden al ‘casarse’ y sellan su amor con apasionado beso

Melcochita y su novia de 22 años sorprenden al ‘casarse’ y sellan su amor con apasionado beso

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jazmin Pinedo gana juicio a Latina tras cuatro años de proceso legal y revelan la millonaria cifra que recibirá la conductora de televisión

Jazmin Pinedo gana juicio a Latina tras cuatro años de proceso legal y revelan la millonaria cifra que recibirá la conductora de televisión

LEER MÁS
Nadeska Widausky fue detenida por Interpol tras orden de captura en Bélgica por presunto proxenetismo y tráfico de drogas

Nadeska Widausky fue detenida por Interpol tras orden de captura en Bélgica por presunto proxenetismo y tráfico de drogas

LEER MÁS
Gino Assereto defiende a Jazmín Pinedo tras discusión con su hermano Jota Benz: "Es la mamá de mi hija"

Gino Assereto defiende a Jazmín Pinedo tras discusión con su hermano Jota Benz: "Es la mamá de mi hija"

LEER MÁS
Periodista Perla Berrios niega amistad con Marisel Linares tras caso Lizeth Marzano: "Espero que la justicia prime"

Periodista Perla Berrios niega amistad con Marisel Linares tras caso Lizeth Marzano: "Espero que la justicia prime"

LEER MÁS
¿Nadeska Widausky será extraditada a Bélgica? Interpol revela qué pasará con la exbailarina tras su captura

¿Nadeska Widausky será extraditada a Bélgica? Interpol revela qué pasará con la exbailarina tras su captura

LEER MÁS
Melcochita marca distancia de matrimonio con su novia de 22 años tras decir que él "está en los descuentos": "Uno tiene que ir poco a poco"

Melcochita marca distancia de matrimonio con su novia de 22 años tras decir que él "está en los descuentos": "Uno tiene que ir poco a poco"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025