Futbolista Miguel Trauco es captado de madrugada con misteriosa mujer que no es su novia: Magaly Medina muestra imágenes

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Miguel Trauco vuelve a estar en el ojo de la polémica luego de ser captado en horas de la madrugada junto a una misteriosa mujer que no es su novia, la actriz Mariela Arévalo. Las cámaras de 'Magaly TV: la firme' difundieron un breve adelanto de las imágenes que serán emitidas este lunes desde las 9.30 p. m. por ATV.

“¿Qué hace el jugador Miguel Trauco con una joven que no es su pareja durante la madrugada del domingo?”, dice la voz en off del avance compartido por el programa de Magaly Medina en sus redes sociales.

¿Qué hacía Miguel Trauco con una joven en la madrugada afuera de su auto?

Según el avance, el futbolista de Sport Boys fue captado durante la madrugada del domingo. En las imágenes se observa a Miguel Trauco junto a su auto negro, estacionado y acompañado de una misteriosa mujer que no es su pareja, Mariela Arévalo, con quien mantiene una relación desde hace cinco años.

Ambos se despiden con un abrazo y un beso que no logra distinguirse con claridad si fue en los labios o en la mejilla. Hasta el momento, ni el mundialista de la selección peruana ni su pareja se han pronunciado públicamente sobre las imágenes difundidas por el programa de Magaly Medina.

PUEDES VER: Miguel Trauco y su expareja son ampayados en discoteca de Tarapoto pese a denuncia por abuso sexual contra el futbolista

Miguel Trauco fue denunciado por presunto abuso

A inicios del 2026, Miguel Trauco fue denunciado por una joven argentina por un presunto caso de abuso sexual ocurrido en un hotel de Uruguay, durante la pretemporada del club Alianza Lima. Tras volverse mediático el caso, el equipo anunció la salida del futbolista, así como la de Carlos Zambrano y Sergio Peña, quienes también fueron mencionados en la denuncia.

Por su parte, Trauco rechazó los señalamientos y aseguró mantenerse tranquilo frente a la situación, al afirmar que es inocente. “He optado por guardar silencio hasta el día de hoy, priorizando informarme de manera personal y formal sobre el contenido de la denuncia presentada. Me encuentro tranquilo respecto de lo sucedido y confío plenamente en que la justicia permitirá esclarecer los hechos con objetividad y conforme a derecho”, compartió.