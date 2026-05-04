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¡Ampay bomba! Magaly Medina expone la infidelidad de futbolista casado y destapa su modus operandis

Magaly Medina presentó polémico avance de lo que se verá este lunes 4 de mayo en ‘Magaly TV: la firme’, donde revelará qué futbolista, casado y con hijos, le fue infiel a su esposa.

Magaly Medina presentó avance de su más reciente programa. Foto: Composición LR/Instagram.
Magaly Medina presentó avance de su más reciente programa. Foto: Composición LR/Instagram.
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Magaly Medina presentó el avance de su más reciente ampay bomba, que promete paralizar la farándula nacional. En él, reveló que un futbolista profesional que vistió la camiseta de la selección peruana, casado y con hijos, le fue infiel a su esposa. Además, adelantó que expondrá su 'modus operandi'.

La conductora de ‘Magaly TV: la firme’ destapará su identidad hoy, lunes 4 de mayo, a las 9:30 p.m. por ATV, donde mostrará pruebas de cómo traiciona a su pareja pese a tener una familia conformada.

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Magaly Medina revela pistas sobre qué futbolista podría ser el del ampay

En el avance del programa liderado por Magaly Medina, la voz en off anuncia que el futbolista en mención es profesional y vistió la camiseta de la selección peruana. Además, está casado y tiene hijos. Pero no solo eso.

La conductora también prometió que destapará su modus operandis, es decir, la forma en que engaña a su esposa sin ser descubierto. Desde ya, el adelanto del programa se ha vuelto tendencia en redes sociales y muchos usuarios ya especulan sobre qué futbolista se trataría.

Sin embargo, no será lo único que la ‘urraca’ presentará en su programa. También mostrará imágenes del exfutbolista Reimond Manco divirtiéndose junto a su aún esposa Lilia Moretti, en la playa, pese a que ella había anunciado el fin de su matrimonio tras revelarse las conversaciones subidas de tono que el deportista tuvo con una seguidora.

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