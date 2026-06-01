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La tensión dentro de La Granja VIP parece haber pasado factura a Samahara Lobatón. Durante la tarde de este 1 de junio, la figura de redes fue captada afectada y entre lágrimas mientras almorzaba sola, en contraste con el Team Reales, cuyos integrantes compartían juntos ese momento dentro del reality.

La reciente salida de Pati Lorena habría impactado emocionalmente a la hija de Melissa Klug, quien ahora solo permanece en competencia junto a Shirley Arica como parte del Team Víboras.

Al notar que su grupo quedó reducido a dos participantes, la creadora de contenido expresó su deseo de abandonar el programa y pidió ser retirada del reality de convivencia. Aseguró que ya no soportaría continuar, pese a que faltan apenas dos semanas para la final.

Samahara Lobatón llora y se lamenta de estar en La Granja VIP

La permanencia de Samahara Lobatón en La Granja VIP parece haberse vuelto cada vez más difícil. En una emotiva escena, la figura de redes no pudo contener las lágrimas y expresó su frustración por el ambiente que se vive dentro del reality, dejando entrever el desgaste emocional que atraviesa.

“¿Qué hago acá con esta gente tan mala, doble cara? Les prometo que voy a ser mejor persona, pero sáquenme de acá. Ya no sé si esto realmente vale la pena. Mi hijo cumple 8 meses y han pasado tres meses desde que entré acá. Quiero irme. Esto es horrible”, expresó afectada.

Samahara Lobatón le pide a su madre que la saque del reality

Minutos después, entre lágrimas, Samahara volvió a sincerarse frente a cámaras y habló de cuánto extraña a su familia. “Quiero mi vida de nuevo, quiero ver a mis hijos, saber cómo está Youna”, dijo la figura de redes, quien además tuvo que prepararse sola el almuerzo, ya que Shirley Arica decidió permanecer en la habitación.

Además, le pidió a su madre Melissa Klug que se apiade de ella y la saque del reality, ya que no soporta estar en ese lugar. También fue muy dura consigo misma al cuestionar su decisión de ingresar al programa. “Me odio por haberme puesto acá. Extraño a Pati, a Pablo y a Renato. Quiero a mis hermanas. ¿Cómo mier*** me puse acá?, ¿por qué c***?”, manifestó.