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Arequipa: estudiantes toman área de Sociales de la UNSA y exigen diálogo con rector por presunto desfalco

La protesta se realiza en rechazo a la gestión del rectorado y por presuntas irregularidades en el manejo de fondos de la universidad y en el actual proceso electoral interno.

Los universitarios mantienen tomada el área de Sociales de la UNSA y exigen una mesa de diálogo con el rectorado tras denunciar un presunto desfalco millonario y presuntas irregularidades en las elecciones internas.
Los universitarios mantienen tomada el área de Sociales de la UNSA y exigen una mesa de diálogo con el rectorado tras denunciar un presunto desfalco millonario y presuntas irregularidades en las elecciones internas. | composición LR | Mirelia Quispe
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Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) tomó este lunes las instalaciones del área de Sociales de la sede central de la casa de estudios, ubicada en la avenida Venezuela, en protesta por un presunto desfalco millonario y por cuestionamientos al actual proceso electoral universitario.

Desde tempranas horas, los accesos al local permanecieron restringidos para alumnos, docentes y personal administrativo, generando malestar entre universitarios que no pudieron ingresar a sus clases. Algunos alumnos criticaron la medida por no haber sido comunicada previamente y señalaron que afecta el normal desarrollo de las actividades académicas.

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Sin embargo, otro sector del alumnado respaldó la protesta y acudió al campus con carteles y arengas en rechazo a la gestión del rector Hugo Rojas Flores.

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Exigen mesa de diálogo

Los manifestantes exigen la instalación de una mesa de diálogo con las autoridades universitarias para presentar sus demandas y acordar la entrega del local tomado. Además, responsabilizan tanto a la actual gestión como a la anterior, encabezada por el exrector y actual gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, por un presunto desfalco que, según denunciaron, habría afectado los recursos de la universidad.

La protesta ocurre luego de que se conociera una investigación interna sobre presuntas transferencias irregulares de más de S/ 5.9 millones desde cuentas de la UNSA hacia la cuenta personal de un trabajador del área de Tesorería entre 2016 y 2025. La universidad informó previamente que el caso fue denunciado ante la Contraloría y el Ministerio Público.

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Denuncian irregularidades en elecciones

Los estudiantes también denunciaron presuntas irregularidades en el actual proceso electoral universitario, incluyendo la exclusión de una lista participante en las elecciones para rector y otras autoridades.

Mientras el área de Sociales permanecía tomada, las facultades de Ingeniería y Biomédicas continuaban operando con normalidad. Estudiantes y docentes que llegaron al campus pidieron una pronta solución para evitar mayores perjuicios académicos.

La medida de fuerza se produce además a pocos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, ya que el local de Sociales de la UNSA ha sido designado como centro de votación con 37 mesas de sufragio.

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