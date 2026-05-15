Un felino que se creía extinto reaparece en su hábitat natural después de 40 años y sorprende a científicos

Un jaguarundi fue avistado en Texas tras más de 40 años de ausencia, despertando el interés de científicos y biólogos. | Foto: Mongabay

Un jaguarundi fue avistado en Texas tras más de 40 años de ausencia, despertando el interés de científicos y biólogos. | Foto: Mongabay

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El inesperado avistamiento de un jaguarundí en Texas despertó la atención de científicos, biólogos y habitantes de la región luego de más de cuatro décadas sin registros confirmados de la especie en ese estado de Estados Unidos. El misterioso felino, conocido por su cuerpo alargado, patas cortas y pelaje uniforme, había sido considerado extirpado localmente desde 1986, cuando se produjo el último reporte oficial cerca de Brownsville.

Las recientes observaciones en zonas cercanas a Seguin, así como otros testimonios en localidades como Uvalde, Del Río y Lake Jackson, generaron un intenso debate entre especialistas sobre el posible regreso natural del animal o un desplazamiento provocado por alteraciones ambientales.

Este mamífero habita desde el norte de México hasta Sudamérica y destaca por su gran capacidad de adaptación a distintos ecosistemas, aunque rara vez es visto debido a sus hábitos discretos y su preferencia por áreas densamente cubiertas de vegetación.

¿Por qué el regreso del jaguarundí en Texas sorprende a los científicos?

El jaguarundí es considerado uno de los felinos más difíciles de detectar en América. Aunque posee un tamaño similar al de un gato doméstico grande, suele evitar la presencia humana y permanece oculto en zonas de matorrales, bosques y vegetación cerrada. Por esa razón, el hecho de que varias personas hayan reportado encuentros en áreas relativamente urbanizadas llamó la atención de expertos en fauna silvestre.

El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas confirmó que el último avistamiento verificado ocurrió hace casi 40 años. Desde entonces, la especie fue considerada desaparecida en el estado, aunque todavía sobreviven pequeñas poblaciones en el norte de México. Los nuevos testimonios coinciden en la descripción de un animal ágil, de cola larga y pelaje oscuro uniforme, características típicas del jaguarundí, lo que mantiene abiertas las investigaciones sobre su posible reaparición.

¿El felino volvió naturalmente o fue desplazado por cambios ambientales?

Los especialistas manejan varias hipótesis sobre la presencia reciente del animal en territorio texano. Una de las teorías más discutidas apunta a que la pérdida de hábitat en México podría haber obligado al felino a desplazarse hacia el norte en busca de nuevas zonas con alimento y refugio. La deforestación, el crecimiento urbano y la fragmentación de ecosistemas son factores que alteran las rutas naturales de numerosas especies silvestres.

Expertos vinculados al Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas y al Zoológico de San Antonio mantienen cautela mientras continúan analizando los reportes ciudadanos y posibles evidencias fotográficas. Aunque todavía no existe una confirmación oficial definitiva, la posibilidad de que el jaguarundí vuelva a establecerse en Texas reabre el debate sobre conservación, biodiversidad y el impacto que las transformaciones ambientales generan sobre las especies nativas.