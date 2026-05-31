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La final de 'Yo soy grandes batallas 2026' llegó a su esperado desenlace con la victoria de Josué Rivaldo, participante que destacó durante toda la temporada por su interpretación del reconocido cantante Raphael. Tras una intensa etapa de enfrentamientos musicales, el concursante consiguió imponerse en la gran definición y quedarse con el trofeo de campeón.

Además del reconocimiento del público y del jurado, el ganador recibió un premio de S/20 mil. La emoción marcó los instantes finales del programa, donde el imitador del artista español celebró el resultado entre aplausos, abrazos y muestras de apoyo de quienes siguieron su desempeño a lo largo de la competencia.

Josué Rivaldo, imitador de Raphael, se pronuncia tras ganar 'Yo soy grandes batallas' 2026

Luego de convertirse en el vencedor de 'Yo soy grandes batallas 2026', Josué Rivaldo compartió sus primeras impresiones sobre lo que significó alcanzar el título después de varias semanas de exigencia artística y preparación constante.

El artista aseguró sentirse satisfecho por el trabajo realizado durante toda la temporada. “Me siento contento conmigo mismo, la verdad es que lo di todo en esta competencia”, expresó al referirse al esfuerzo que demandó mantenerse entre los mejores participantes del programa.

Durante la conversación posterior a la final, también reveló que el camino hacia la victoria estuvo marcado por momentos complejos. “Han sido días muy difíciles, no le voy a mentir, muchos sacrificios”, comentó, destacando que el respaldo de la audiencia fue determinante para mantenerse enfocado en su objetivo.

Pese a haberse coronado campeón, el imitador de Raphael aseguró que todavía tiene aspectos por perfeccionar en su personaje. “Voy a seguir mejorando mi imitación, no es perfecta para nada”, afirmó. Asimismo, dejó abierta la posibilidad de asumir nuevos desafíos fuera del país en futuras competencias.

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Así fue el momento de la coronación del imitador de Raphael en 'Yo soy grandes batallas'

La expectativa se mantuvo hasta los últimos minutos de la transmisión. Con los finalistas reunidos en el escenario y el público atento al resultado, el conductor del programa anunció al ganador de la temporada.

“¡El ganador, el campeón de Yo soy grandes batallas… Raphael!”, fue la frase que confirmó el triunfo de Josué Rivaldo y provocó una inmediata reacción de celebración entre los asistentes presentes en el set.

Tras escuchar su nombre, el participante recibió el trofeo que lo acreditó como campeón de la edición 2026. La escena estuvo acompañada por abrazos, aplausos y muestras de emoción que reflejaron la importancia del logro alcanzado luego de una de las temporadas más competitivas del formato.

La jornada concluyó con una de las imágenes más representativas de la final: el imitador de Raphael levantando el trofeo de 'Yo soy grandes batallas 2026', consolidando así una campaña marcada por destacadas presentaciones y el respaldo del público.