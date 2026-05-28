Modelo Valery Revello preocupa al lanzar alarmante mensaje sobre su embarazo: “Quien nos quiere de verdad”

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Valery Revello acaba de cumplir 22 semanas de embarazo y sorprendió al compartir una serie de mensajes de desahogo que encendieron las alarmas entre sus seguidores al evidenciar el difícil momento que estaría atravesando a sus 32 años.

La modelo e influencer, quien espera a su tercer hijo, utilizó sus redes sociales para hablar sobre decepciones, vulnerabilidad y la falta de apoyo familiar que, aparentemente, estaría sintiendo en la actualidad. Aunque evitó mencionar nombres, sus publicaciones desataron especulaciones sobre una posible crisis con su pareja, Tomás Tudela.

Valery Revello lanza mensaje sobre su embarazo que preocupa a sus seguidores

La modelo y expareja del futbolista Sergio Peña utilizó su cuenta oficial de TikTok para compartir un video grabado desde el gimnasio, acompañado de un mensaje sobre el difícil momento que estaría atravesando durante su embarazo. Las publicaciones de la influencer llamaron mucho la atención porque reflejarían un estado de vulnerabilidad emocional en plena etapa de gestación de su tercer hijo, quien nacerá en unos meses.

“El embarazo te enseña quién es tu familia, quiénes tus amigos, quién está y ha estado ahí siempre, quién te ve y quién nos quiere de verdad. En el embarazo la mujer está en la etapa más vulnerable de su vida; todo lo que haces o dices a ella, también le afecta a su bebé y eso jamás lo olvida”, compartió Valery Revello.

Pero eso no fue todo. Poco después, la creadora de contenido añadió una fotografía que llamó aún más la atención de los usuarios. Se trató de una imagen acompañada de un mensaje a modo de consejo, el cual muchos interpretaron como una indirecta y relacionaron con Tomás Tudela. “Consejo del día: No aclares nada y ríete de las mentiras. (Spoiler: Tienen patas cortas)”, finalizó.

Valery Revello anuncia que será madre por tercera vez a los 32 años

La modelo Valery Revello paralizó semanas atrás las redes sociales al anunciar que se convertiría en madre por tercera vez a los 32 años. Ella lo hizo oficial compartiendo una publicación en Instagram donde aparece junto a su pareja, Tomás Tudela, y sus dos hijas en una playa.

“Un carrusel de emociones. Hace varios meses soñamos contigo y planeamos traerte a nuestras vidas para completar nuestra hermosa familia. Hoy, con 5 meses, viéndote crecer en cada ecografía, nos llena de ilusión tenerte con nosotros, mi hermos@. Te amamos infinito, mi vida. Y te esperamos con ansias, ahora seremos 5”, escribió.