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Suheyn Cipriani confiesa que perdió una parte de su cuerpo tras cirugía previa al Miss Grand International: “Me rompí las costillas”

La modelo Suheyn Cipriani también sorprendió al revelar durante una entrevista que ya no podrá tener más hijos.

Suheyn Cipriani es reina de belleza, influencer y conductora de televisión. Foto: Composición LR/Instagram.
Suheyn Cipriani es reina de belleza, influencer y conductora de televisión. Foto: Composición LR/Instagram.
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Suheyn Cipriani es una de las candidatas a quedarse con la corona del Miss Grand International All Stars 2026, cuya final se realizará este sábado 30 de mayo en Tailandia. La modelo peruana ha mostrado en redes sociales parte de la intensa preparación que realiza para destacar en el escenario.

Sin embargo, en una reciente entrevista en el podcast 'Aquí entre nos', la también influencer sorprendió al confesar el delicado procedimiento estético al que se sometió para estilizar su figura antes del certamen, en el que perdió una parte de su cuerpo: las costillas. “Me las rompí”, confesó la exconductora de televisión de 29 años, y dejó en shock a las conductoras.

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Suheyn Cipriani confiesa que se sacó las costillas antes del Miss Grand International

Suheyn Cipriani brindó una de sus últimas entrevistas antes de participar en el Miss Grand International All Stars 2026 en el pódcast 'Aquí entre nos', conducido por las modelos Luana Barron y Miranda Salaverry.

Durante la conversación, la exconductora de 'La manada' sorprendió al revelar cuál ha sido la cirugía estética cuyos resultados más le agradan. Según contó, se sometió a un procedimiento de luxación de costillas para lograr una cintura más definida. “La que más me gustó fue la que me rompí las costillas. Me hice una luxación”, admitió Suheyn, dejando sorprendidas a las conductoras.

La modelo también contó detalles del proceso de recuperación y admitió que fue una de las intervenciones más dolorosas a las que se ha sometido. “Es muy doloroso. Tuve un reposo de un mes en cama con enfermera. Esa es la más brava que me he hecho y la que más me gusta, claro. Yo era bastante cuadradita. Eso fue hace seis meses más o menos. Después de mi segunda hija, me regalé esa cirugía”, contó la reina de belleza.

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Suheyn Cipriani revela que ya no podrá tener más hijos

Otra de las revelaciones de Suheyn Cipriani en el pódcast fue que decidió no convertirse nuevamente en madre. La modelo contó que se sometió a una ligadura de trompas, decisión con la que pone fin a la posibilidad de tener más hijos.

“Me ligué las trompas. Ya no me veo teniendo otro bebé. Tengo la parejita y juegan entre ellos”, señaló la modelo, dejando en claro que se siente satisfecha con los dos hijos que tiene.

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