Nadeska Widausky: Poder Judicial dicta nueve meses de detención preventiva con fines de extradición

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El Poder Judicial ordenó 9 meses de detención preventiva con fines de extradición contra la modelo Nadeska Widausky. La influencer peruana fue capturada el martes 26 de mayo, luego de que Bélgica la acusara de presuntamente ser pieza clave de una red de proxenetismo.

De esta manera, la investigada permanecerá bajo custodia mientras avanza el trámite internacional requerido por autoridades belgas. Estos no solo la investigan por supuesto proxenetismo, sino también por trata de personas con fines de explotación sexual y robo con violencia. Su detención se dio en el distrito de Jesús María, luego de que la Interpol activara la alerta internacional.

¿Cómo reaccionó Nadeska Widausky tras escuchar la decisión del Poder Judicial?

La audiencia virtual pudo verse a través del canal Justicia TV, donde Nadeska Widausky apareció sentada junto a su abogado. Durante la sesión, escucho atentamente la resolución del 33.° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Lima, que le dictó nueve meses de detención preventiva con fines de extradición, medida que podría finalizar el 25 de febrero del 2027.

La modelo no mostró una reacción visible tras escuchar la decisión del Poder Judicial emitida por el juez Adolfo Farfán Calderón. Por el contrario, se le vio muy serena y atenta durante la audiencia, al igual que su defensa legal. Con esta medida, quedará a disposición de las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que determinará el penal donde cumplirá la disposición judicial.