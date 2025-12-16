HOYSuscripcion LR Focus

Fiscal es amenazada de muerte a través de WhatsApp por internos de Lurigancho
Revista Vogue sorprende al incluir al papa León XIV en su ranking de los 55 mejores vestidos de 2025

La revista destacó su vestimenta litúrgica y su estilo distintivo, y señaló que su propuesta se aleja de la sobriedad del papa Francisco, al tiempo que reafirma la tradición papal con elegancia.

El papa León XIV ha sido elegido sorpresivamente entre los 55 personajes que mejor visten en 2025.
El papa León XIV ha sido elegido sorpresivamente entre los 55 personajes que mejor visten en 2025. | Foto: composición LR/Vogue - IG

El papa León XIV, Robert Prevost, fue incluido por la revista Vogue en su lista de las 55 personas mejor vestidas del 2025. El ranking, que reúne a referentes del entretenimiento, la moda y la cultura, generó sorpresa en el entorno vaticano, al destacar al sumo pontífice en un espacio tradicionalmente ajeno al mundo pontificio.

La sorpresiva elección al papa León XIV en la revista Vogue

En su publicación del 11 de diciembre, la revista Vogue destacó la vestidura litúrgica púrpura y la mitra blanca con bordes del papa León XIV, acompañando la imagen con una descripción en la que el sumo pontífice aparece junto a modelos, actores, directores y diseñadores reconocidos: ''Se vistieron de maneras que llamaron la atención'', dice en el post.

LAS FIGURAS QUE NO IRÁN A LAS ELECCIONES 2026 | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Papa León XIV nombra a su secretario, un sacerdote peruano de la Diócesis de Chiclayo, como Capellán de Su Santidad

lr.pe

La revista también describió el estilo del papa León XIV como una forma de apartarse de la sobriedad, dándole protagonismo a vestiduras litúrgicas cuidadosamente confeccionadas y vinculadas con la tradición papal. Esta propuesta contrasta con la de su predecesor, el fallecido papa Francisco, quien se caracterizaba por usar atuendos más sencillos.

Asimismo, la revista hizo una mención especial al atuendo de Robert Prevost, al recordar que, en su primera aparición pública como papa León XIV desde la logia central de la Basílica de San Pedro, vistió una capa mozzetta de satén rojo y una estola color vino bordada en oro, complementadas con una cruz colgante sostenida por un cordón de seda dorada. Esto llamó la atención de Vogue, que lo eligió como uno de los personajes emblemáticos más a la moda en la actualidad.

PUEDES VER: Papa León XIV vendría al Perú y visitaría a otros países de América Latina: "El año que viene programaremos algo"

lr.pe

La presencia del papa León XIV en una revista de moda

Por último, la publicación no descartó que, más adelante, el papa León XIV se sume a iniciativas vinculadas a la industria cinematográfica como parte de sus compromisos oficiales. Además, indicó que este tipo de actividades podrían incorporarse de manera progresiva a su agenda institucional.

