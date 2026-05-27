Jazmín Pinedo rompe su silencio tras ganarle el juicio a Latina por más de S/600.000: "Ha afectado mi salud"

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Jazmín Pinedo se pronunció por primera vez luego de que se revelara que ganó el juicio contra Latina tras varios años de proceso legal, por lo que la televisora deberá pagarle más de S/600.000, según reveló Rodrigo González. Durante la reciente edición de su programa 'Más espectáculos', la presentadora aseguró que el conflicto judicial no solo perjudicó su situación económica, sino también su bienestar emocional y el de su familia.

La popular 'Chinita' explicó que todavía no puede brindar todos los detalles del caso debido a que el proceso aún no concluye por completo. Sin embargo, dejó en claro que esta primera resolución representa un importante avance a su favor. “Ya es de conocimiento público que le gané un juicio a la empresa para la que yo trabajé en algún momento y sí voy a referirme al tema, pero todavía cuando todo acabe realmente para mí”, comentó.

Jazmín Pinedo asegura que el proceso legal contra Latina fue “una lucha bastante dura”

El conflicto entre Jazmín Pinedo y Latina se remonta al 2020, cuando la conductora decidió dejar la conducción del programa 'Mujeres al mando' para incorporarse a América Televisión y asumir un nuevo reto en 'Esto es guerra'. Esta decisión generó una controversia contractual que terminó por desencadenar una demanda por presunto incumplimiento de contrato por parte de la televisora de Jesús María.

Durante su descargo en 'Más espectáculos', la 'Chinita' explicó que el proceso judicial fue complicado y agotador para ella durante los últimos años. “Voy a hablar en su momento cuando esto termine oficialmente para mí, que es algo que quiero muchísimo, porque no solamente ha afectado mi situación económica, la situación de mi familia, sino también mi salud”, aseguró.

Asimismo, la expareja de Gino Assereto manifestó que este proceso la afectó profundamente, pero afirmó que está dispuesta a contar toda la verdad a su público luego de que la información sobre el juicio se revelara inesperadamente en televisión. “Entonces cuando esto se termine de verdad, porque ha sido una lucha bastante dura para mí durante muchísimos años, yo voy a poder contarles muchísimas cosas también y poder aclarar algunas dudas”, manifestó.

Fue Rodrigo González quien reveló en el programa 'Amor y fuego' que Latina tendría que pagar una suma superior a S/600.000 a favor de Jazmín Pinedo. Además, aseguró que la resolución habría sido favorable desde enero, aunque el canal habría solicitado un plazo de cinco años para efectuar el pago. “Tienen 48 horas”, comentó el conductor.